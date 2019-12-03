Валюта Сирии рухнула на 46% за месяц 3.12.2019, 18:54

За 8 лет войны сирийский фунт обесценился почти в 20 раз.

Обменный курс сирийского фунта на черном рынке достиг рекордно низкой отметки с 2011 года на фоне финансового кризиса в соседнем Ливане. Как сообщает газета «Ан-Нахар», в обменных бюро в Дамаске и Алеппо за 1 доллар давали во вторник 920 сирийских фунтов. До начала конфликта в 2011 году один доллар стоил 47 сирийских фунтов, передает finanz.ru.

На внутреннем рынке Сирии резко подскочил спрос на доллары после ограничительных мер на выдачу иностранной валюты, введенных Центробанком Ливана. С ноября в Бейруте банки стали выдавать на руки вкладчикам не более 300 долларов в неделю.

Экономика Сирии тесно связана с ливанскими банками, где бизнесмены и состоятельные сирийцы предпочитают хранить свои накопления. Кроме того, в Ливане работают сотни тысяч сирийских граждан, которые переводят доллары на родину, что является важным источником поступления валюты в страну.

К середине ноября обменный курс, державшийся на отметке 630 сирийских фунтов за доллар, стал резко падать и достиг отметки 765 сирийских фунтов. На финансовом рынке возникла паника после слухов о том, что центробанк в Дамаске воздержится на этот раз от обычных при такой ситуации валютных интервенций.

Попытка властей привлечь сирийские капиталы из-за рубежа в отечественные банки оказалась тщетной. Инициатива главы Центробанка республики Хазема Карфуля, призвавшего сирийских бизнесменов разместить валютные вклады на родине, не встретила широкого отклика.

Как указывает «Ан-Нахар», война нанесла сирийской экономике огромный ущерб, который составляет, по оценкам специалистов Международного валютного фонда, 428 млрд долларов, что превышает шестикратно ВВП страны на 2010 год.