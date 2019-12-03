В Бресте активисты намерены провести независимую экспертизу аккумуляторного завода 3.12.2019, 19:01

Дмитрий Бекалюк.

Фото: Belsat.eu

Активисты начали сбор средств.

Общественность, которая борется с построенным около Бреста аккумуляторным заводом, запустила новый механизм в своей борьбе. Противники завода объявили о проведении общественно-экологической экспертизы.

Противники аккумуляторного завода в Бресте решили по-другому бороться с работой этого предприятия. На площадке molamola.by активисты запустили сбор средств для независимой экспертизы. Необходимо собрать 9000 рублей. На вечер 3 декабря собрано уже 1690 рублей, пишет «Белсат».

— Экспертизу сказал провести Александр Лукашенко, когда приехал в Брест на празднование 1000-летия города. Согласно закону «Об охране окружающей среды» мы должны провести экспертизу за свои деньги в месячный срок с момента представления документов в Министерство природных ресурсов, но документы «АйПауэр» до сих пор не представил, и даже не отвечает на письма, – сказал «Белсату» один из лидеров протеста против завода Дмитрий Бекалюк.

Инициативная группа против завода почти сразу начала поиск экспертов в области экологии, которые могли бы провести независимую экспертизу. По словам Бекалюка, это будет высококвалифицированный состав специалистов: профессора, доктора наук из Украины, России и Казахстана.

— Уверен, независимая экспертиза покажет всю опасность этого завода, нарушения по выбросу свинца и серной кислоты. И станет понятно, что этот завод не соответствует нормам белорусского законодательства, не может размещаться в этом месте. Полагаю, не признать результаты этой экспертизы, если ее подпишут восемь человек с научными званиями, будет сложно, – говорит Бекалюк.

Активисты уверены, что независимая экспертиза поставит точку в вопросе аккумуляторного завода под Брестом. Хотя завод не теряет надежд подать новую заявку и пройти государственную экспертизу.

— Чиновники нам подтвердили, что без общественно-экологической экспертизы у завода не будут приняты документы на проведение государственной экспертизы. А государственная экспертиза должна пройти с учетом нашей независимой экспертизы, – добавляет активист.

Уже более трех месяцев завод под Брестом не работает, но активисты добиваются полного закрытия предприятия и вывоза с его территории всего оборудования, а в идеале – перепрофилирования предприятия.