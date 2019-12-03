Bellingcat опознал россиянина, который убил в Берлине чеченца 3.12.2019, 19:10

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Фото: EPA

Его покрывают власти РФ.

Немецкое следствие подозревает власти России в причастности к убийству бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине. Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в центре города из пистолета с глушителем. Подозреваемый был задержан по горячим следам, однако его личность до сих пор не установлена. Расследовательская группа Bellingcat считает, что арестованный – россиянин Вадим Красиков, ранее объявленный Россией в международный розыск по делу об убийстве, передает svoboda.org.

Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии, однако ему было в этом отказано.

Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина с документами на имя Вадима Соколова. Следствие предполагает, что он въехал на территорию Евросоюза по фальшивому паспорту. Арестованный подтвердил, что он гражданин России, на встрече с представителями российского консульства.

Ранее в расследовании журнала Der Spiegel, сайта The Insider и группы Bellingcat утверждалось, что подозреваемый въехал в Германию по российскому паспорту на имя Вадима Соколова. При этом паспорт он получил за неделю до того, как отправился за границу, а в паспортных базах данных России нет человека с данными, указанными в его документах.

В новом расследовании Bellingcat россиянин опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 80-е его семья переехала в Бурятию. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.

Исследователи отмечают, что убийство в Москве было схожим с берлинским – в обоих случаях подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и на нём же скрылся. Bellingcat отмечает также, что у российских властей, объявлявших Красикова в розыск, вероятнее всего, был доступ к отпечаткам пальцев Красикова и его фотографиям.

Немецкие следственные органы подозревают российские власти в причастности к организации убийства, сообщили во вторник агентство Reuters, немецкий канал ARD и Der Spiegel со ссылкой на источники. Расследование будет передано в Федеральную прокуратуру. До сих пор немецкий МИД и ведомство федерального канцлера указывали на то, что нет надёжных сведений, подтверждающих российское участие в убийстве в Берлине.

В то же время в причастности России уверены родственники погибшего. На это указывают и странности с документами подозреваемого, обнаруженные расследователями: вероятнее всего, с полученным паспортом подозреваемый не смог бы пересечь российскую границу.

Красиков – не единственная возможная личность арестованного. Раннее газета The New York Times опубликовала расследование, в котором утверждалось, что задержанный подозреваемый может быть бывшим майором российской милиции, приговорённым к 24 годам лишения свободы. На это следствию указало анонимное сообщение, писала газета. При этом не исключалось, что оно могло иметь цель запутать следствие. По данным Радио Свобода, названный в тексте газеты милиционер всё ещё находится в заключении в России.