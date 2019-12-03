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Правда о «выборах»
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Коммунальные тарифы в 2020-м вырастут

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  • 3.12.2019, 19:21
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Коммунальные тарифы в 2020-м вырастут

Чиновник рассказал, сколько белорусы будут платить за ЖКУ.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году вырастут не более чем на $5 в эквиваленте, сообщил БелТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

«Сейчас готовится соответствующий проект указа. Предполагается рост тарифов не более чем на $5, как это предусмотрено законодательством», - сказал Иван Вежновец.

По его словам, проект указа планируется внести на рассмотрение диктатора в ближайшее время, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2020 года.


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