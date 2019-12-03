В «Слуге народа» рассказали о подготовке Зеленского к «нормандскому формату» 4 3.12.2019, 19:31

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Владимир Зеленский

фото: REUTERS

У президента Украины есть план минимум и план максимум.

Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план минимум и план максимум, которые он намерен достичь в ходе переговоров в «нормандском формате» 9 декабря в Париже.

Как передает корреспондент unian.net, об этом Потураев сообщил журналистам в кулуарах парламента.

«Действительно, у нас как у государства и у президента, как руководителя государства и его внешней политики, к сожалению, очень узкий коридор, который обусловлен Минскими договоренностям, которые не он заключал и не подписывал и не он принимал за них ответственность», - сказал он.

Однако, по словам депутата, даже в этих сложных условиях глава государства имеет план минимум и план максимум, «с которыми он едет на переговоры».

«План минимум - это, в первую очередь, прекращение огня на всей линии разграничения и освобождения наших пленных и заложников, удерживаемых на оккупированных территориях ОРДЛО», - отметил он.

«Есть план максимум - это настоящая деоккупация, то есть вывод всех незаконных вооруженных формирований или разоружение тех, которые могут подлежать разоружению, и только после этого выход на политический процесс - то есть на выборы, которые должны проходить исключительно согласно украинскому законодательству, что автоматически отвечает на вопрос о границе», - отметил Потураев.

По словам депутата, если выборы должны состояться исключительно по украинскому законодательству, то не может быть ситуации, «когда у тебя иностранные войска или незаконные вооруженные формирования стоят на твоей границе и её контролируют».