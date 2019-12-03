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Наставник брестского «Динамо»: Они всегда хотят отдавать мне приказы, но это не мой менталитет

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  • 3.12.2019, 19:42
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Наставник брестского «Динамо»: Они всегда хотят отдавать мне приказы, но это не мой менталитет
Марцел Личка

Марцел Личка рассказал о разногласиях с руководством брестчан.

Главный тренер "Динамо-Брест" Марцел Личка рассказал о разногласиях с руководством брестчан и лично с президентом клуба Александром Зайцевым, передает pressball.by.

- Ощущаете ли вы это отсутствие свободы в своих отношениях с игроками и руководством?

- С руководством — да! Они всегда хотят отдавать мне приказы. Но это не мой менталитет. Я уже сказал им, что я им не нужен и что я могу вернуться домой, если не смогу делать все так, как я вижу.

Это я главный, и если им это не нравится, они могут выбрать белорусского тренера, который будет их слушать. Президент всегда хочет приказывать, но проблема в том, что он не понимает футбол. Я не занимаюсь его делами, поэтому пусть он не вмешивается в мои. Понять друг-друга порой сложно, — сказал главный тренер брестского "Динамо" в интервью чешскому радио.


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