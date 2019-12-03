Саудовская Аравия резко снижает цены на нефть 1 3.12.2019, 20:20

1,403

Эр-Рияд снижает цены в ответ на отказ России сократить добычу.

Саудовская Аравия резко снижает цены на нефть для клиентов в Европе, где ее сорта конкурируют с поставками из России, пишет finanz.ru.

В январе для западноевропейских стран саудовская нефть подешевеет по всей линейке марок, следует из прайс-листа государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.

Легкая нефть Arab Extra Light будет продаваться со скидкой в 1,2 доллара относительной декабрьских уровней: премия к цене Brent с 3,3 доллара упадет до 2,1 доллара.

Сорт Arab Light, близкий по характеристикам в российской Urals подешевеет на 1,8 доллара: если декабрьские партии отгружаются практически по цене Brent, то с января вступит в силу скидка в 1,85 доллара.

Тяжелый сорта подешевеют еще сильнее: Arab Medium - на 2,1 доллара, а Arab Heavy - на 2,5 доллара.

Для клиентов в Южной Европе также вводятся скидки, хотя и меньшие по размеру: Arab Light подешевеет на 40 центов, Arab Medium -на 50 центов, Arab Heavy - на 85 центов. Легкая нефть Arab Extra Light, напротив станет дороже на 85 центов.

Январские партии саудовской нефти для Западной Европы будут стоить почти на 2 доллара дешевле средних цен на российский сорт Urals, который в середине ноября продавали даже с премией к Brent, достигавшей 30-40 центов.

Впрочем, уже в декабре российская нефть резко подешевела и, по данным Reuters на 2 декабря, продается с дисконтом в 2,02 доллара к Brent.

Решение резко снизить цены Саудовская Аравия приняла на фоне недовольства чиновников исполнением сделки ОПЕК+, которую саботируют два крупных участника - Ирак и Россия.

В ноябре добыча нефти в РФ выросла на 15 тысяч баррелей в сутки - до 11,244 млн баррелей при квоте в 11,18 млн. Уровень выполнения соглашения о стабилизации нефтяного рынка Россией упал до 70%.

За 11 месяцев, что действует нефтяной пакт, призванный убрать с рынка избыточное предложение и поддержать цены на уровне, приемлемом для крупнейших экспортеров сырья, Россия - второй по объему квоты участник после Саудовской Аравии - только дважды выполнила свои обязательства, и то лишь в месяцы, когда из-за скандала с хлором простаивал трубопровод «Дружба», обеспечивающий 20% российского нефтяного экспорта.

По итогам августа Россия выполнила сделку на 53%, в сентябре - на 88%, в октябре - на 73%.

Саудовская Аравия, напротив, перевыполняет сделку на 140-160% каждый месяц, фактически компенсируя саботаж со стороны партнеров. На предстоящем в конце недели заседании ОПЕК+ в Вене, саудовская делегация намерена дать сигнал о том, что больше не желает спасать нефтяной рынок в одиночку, сообщили Bloomberg источники в Эр-Рияде.