Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну 3.12.2019, 21:09

Владимир Зеленский

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Президент Украины объявил о льготах, которые предоставят вернувшимся в страну гражданам.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.

Об этом лидер Украины сообщил в видеоролике на Facebook.

Из сообщения следует, что первый этап программы предполагает возможность получения доступных кредитов для собственного дела под 5%, 7% и 9% годовых.

Президент Украины отметил, что кредит смогут получить как те украинцы, кто хочет расширить существующий бизнес, так и те, кто планирует создать новый. Сумма кредита на пять лет составит 1,5 млн грн (около 4 млн руб.), а годовой процент будет зависеть от выручки предприятия и создания им новых рабочих мест.

«Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, например, автосервис, барбершоп или расширить свою лавку, сыроварню, производство мебели и любое собственное дело, пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь», — заключил Зеленский.

О подробностях кредитования президент Украины пообещал сообщить позже.