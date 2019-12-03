Сказка про «красную корочку» 5 Алесь Киркевич

3.12.2019, 21:30

2,759

За каждым избирательным участком закреплен свой сотрудник с «красной корочкой».

Приятельница моего друга недавно рассказала интересную байку про прошлые «парламентские выборы», на которых она была наблюдателем от официальных профсоюзов. История не столько о «выборах», сколько о загадочных людях с «красными корочками», которые управляют страной.

В день голосования в фойе учебного заведения зашел человек. Прилично одетый, гладко выбритый, не очень высокий, не очень низкий, с начищенными черными ботинками… Ну, вы поняли. В первую очередь человек обратился почему-то к вахтерше и показал ей «красную корочку». Начал что-то выспрашивать. Женщина не поняла, с кем имеет дело. Тогда человек потребовал директора.

Спецоперация «Буфет»

Директор вышел, все понял и повел «краснокорочника» к себе в кабинет. Пообщавшись некоторое время, они разошлись. Ясное дело, человек с «корочкой» не голосовать пришел. Зачем ему? А вот на участке начали происходить загадочные вещи.

Единственным независимым наблюдателям оказался старенький дедушка из БНФ. Под каким предлогом тетушки-педагоги и молодые наблюдатели от профсоюзов выманили его в буфет. Надо же и чаю выпить, и беляши съесть… В это время немыслимое количество «правильных» бумажек белого цвета было брошено в прозрачную урну для голосования.

Выборы «состоялись». Голоса посчитали. Победил тот, кто надо. Дедушка из БНФ, наевшись в буфете, пошел домой с ощущением выполненного долга. Кажется, в истории нет ничего нового. Только то, что «вброс» произошел не темной ночью, а средь бела дня, под мелькающим светом люминесцентных ламп. Но подумать есть над чем.

«Друг», который не может отказать

Как я слышал, за каждым избирательным участком закреплен свой сотрудник с «красной корочкой». Какой-нибудь директор или начальник, который приглашает собственника «корочки» к себе в кабинет – вовсе не агент или информатор структуры, которую тот представляет. Всего лишь «доверенное лицо».

То есть директор или начальник не подписывает никаких бумаг. Не получает кодового имени в отчетах. Не получает и специальных денежных вознаграждений. Это скорее «дружеские» отношения. С той разницей, что один друг другому ничего не должен, а второй не может отказать. Ни в коем случае, ни в какой ситуации. Подобным членством в нашей стране связан едва ли не каждый начальник выше заведующего столовой.

Дальний бог и «корочка», которая всегда рядом

Если взглянуть глубже, то даже в СССР клуб собственников «красных корочек» не был всесильным. Ведь была партия. Собственники «корочек» – ее «щит и меч», служебная структура, а не наоборот. В нашей стране все интереснее.

Нет никакой партии, объединение «Белая Русь» на КПСС не тянет. Есть вертикаль чиновников, которую периодически «ператрахивают», кого-то сажают за взятки, кого-то снимают. Есть суды. Есть армия. Есть МВД. Но к представителю каждой из этих структур может прийти человек с «корочкой» и подсказать: кого арестовать, посадить, на сколько и т.д.

Сам же собственник «красной корочки» получается словно вне закона, по ту сторону добра и зла. Кто ему судья? Кто его арестует? Кто посадит? «Корочка» открывает все двери. «Корочку» обеспечивает неприкосновенность. «Корочку» дает силу говорить от имени мифического бога, которого мелкий чиновник видит разве что на портрете в кабинете и в телевизоре. А он, человек с «корочкой», вот тут, совсем рядом!

«Берем этих, а тех не трогаем…»

В последнее время, когда по социальным сетям разошлись тревожные разговоры о перспективах нашей независимости, в голову приходят совсем не радужные мысли. А что, если на условной площади в условном городе будет стоять две толпы. Одна с бело-красно-белыми флагами, другая – с триколором. Рядом дежурит растерянная милиция. К милиционерам подойдет человек с «корочкой» и тихонько скажет: «Берем этих, а тех трогаем…»

Кто ему возразит? Кто задумается? А если после тот самый «краснокорочник» поставит в ряды сотрудников МВД и велит повязать еще какие-нибудь ленты на рукав? Если прикажет поменять флаг над отделением милиции, школой, судом. Сработает ли годами отточенная система? Или все-таки кто-то будет против?

Раньше казалось, что первое лицо государства кое-как, но держал баланс между различными ведомствами, силовиками, вертикалью. Сейчас, как мне кажется, все свелось исключительно к доминанте «красной корочки». У кого есть, тот и прав. Ну и да, я бы очень хотел ошибаться…

Алесь Киркевич, «Белсат»