Евростат: Польша — в тройке стран с самым низким уровнем безработицы 2 3.12.2019, 22:15

На первом месте – Чехия.

По данным нового исследования Европейского статистического управления, в октябре этого года уровень безработицы в Польше составил 3,2%. Таким образом польское государство оказалось на третьем месте среди стран Европейского союза с самым низким этим показателем, передает «Радио Польша».

На первом месте – Чехия, там уровень безработицы составляет 2,2%, на втором – Германия, у неё – 3,1%. Средний показатель уровня безработицы по ЕС составляет 6,3%, а в валютной зоне евро – 7,5%.

По данным Евростата, в октябре в Польше было 542 тысячи безработных.