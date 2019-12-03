закрыть
3 декабря 2019, вторник, 23:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Евростат: Польша — в тройке стран с самым низким уровнем безработицы

2
  • 3.12.2019, 22:15
Евростат: Польша — в тройке стран с самым низким уровнем безработицы

На первом месте – Чехия.

По данным нового исследования Европейского статистического управления, в октябре этого года уровень безработицы в Польше составил 3,2%. Таким образом польское государство оказалось на третьем месте среди стран Европейского союза с самым низким этим показателем, передает «Радио Польша».

На первом месте – Чехия, там уровень безработицы составляет 2,2%, на втором – Германия, у неё – 3,1%. Средний показатель уровня безработицы по ЕС составляет 6,3%, а в валютной зоне евро – 7,5%.

По данным Евростата, в октябре в Польше было 542 тысячи безработных.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси достаточно патриотов, которые будут защищать страну с оружием в руках
В Беларуси достаточно патриотов, которые будут защищать страну с оружием в руках Дмитрий Бондаренко
Их боится диктатор
Их боится диктатор Андрей Исаков
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип
Мы — сила
Мы — сила Максим Винярский