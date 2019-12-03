В сербском парламенте Лукашенко обнялся с осужденным за преступления против человечности 10 3.12.2019, 22:30

2,701

Фото: пресс-службa главы Беларуси

Белорусский диктатор нарушил протокол.

В завершение своего визита в Белград Александр Лукашенко выступил в Народной скупщине Сербии. Войдя в парламент, он заметил лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и направился к нему, чтобы тепло поприветствовать и обняться, передает «Солидарность».

Как пишет Kurir, таким образом диктатор Беларуси нарушил протокол.

Воислав Шешель почти 12 лет находился в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого судебного процесса Международного трибунала по бывшей Югославии. Весной прошлого года его приговорили к 10 годам тюрьмы, но зачли время, проведенное под стражей. Шешель был признан виновным в преступлениях против человечности из-за преследования хорватов в начале 90-х.

Накануне приезда правителя Беларуси председатель Демократической партии Сербии Санда Рашкович-Ивич дала понять, что запланированная встреча Лукашенко с парламентариями — издевательство над демократией.