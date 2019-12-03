Госдеп: У США еще есть время для остановки «Северного потока-2» 3.12.2019, 22:41

США намерены остановить российский трубопровод в том числе с помощью санкций.

США используют дипломатические меры для остановки строительства трубопровода «Северный поток-2», благодаря чему удалось замедлить ход реализации проекта, заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США, передает РБК.

По его словам, американские дипломаты пока не смогли добиться остановки проекта, но им удалось замедлить его. Отвечая на вопрос о консультациях по этому вопросу с послом ФРГ в США, Хейл сообщил, что вопрос с ним не обсуждался, но «сейчас проводится целый ряд контактов на высоком уровне». Замгоссекретаря отметил, что у США еще есть «некоторое время» для остановки проекта.

«Если мы придем к четкому выводу, что дипломатия не достигает нашей цели, санкции могут быть среди них (рассматриваемых вариантов. — Прим.)», — сообщил Хейл.

В конце ноября председатель комитета сената США по международным делам Джим Риш сообщил, что положение о санкциях против компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток-2», добавят к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год. По его словам, санкции должны убедить компании прекратить работу над проектом.

21 ноября сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что американские санкции смогут задержать начало работы газопровода «Северный поток-2» более чем на год. В лучшем случае они остановят строительство, отметил он.