«В этом году елки будут дорогими» 1 3.12.2019, 22:35

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В столице на аукционе распродали площадки под елочные базары.

По-настоящему новогодние баталии сегодня развернулись в Минском городском центре недвижимости, где впервые проходил аукцион по продаже права аренды открытых площадок для размещения елочных базаров. Стоимость некоторых лотов дошла до 11 тысяч рублей, пишет Realt.by.

Что за аукцион и кто в нем участвовал

На продажу было выставлено право аренды на 92 участка, которые расположены в разных уголках столицы. Срок аренды: 3 года. Период работы: с 22 декабря по 31 декабря.

Необходимые условия аренды:

— внешний вид объекта — ограждение в виде деревянного штакетника высотой 1,2 метра зеленого цвета;

— после завершения периода торговли открытую площадку с покрытием привести в первоначальное состояние.

Итоги аукциона

Всего были реализованы 82 площадки. Самой популярной стала площадка у метро «Каменная Горка», расположенная по адресу ул. Притыцкого, 146, — 19 заявителей. Однако итог розыгрыша стал не самым высоким показателем нынешнего аукциона — 6 тысяч рублей.

Самая дорогая площадка нынешнего аукциона расположена в Уручье, по ул. Руссиянова, 1. Первоначальная стоимость выросла в 65 раз и составила 11 тысяч рублей. Ненамного от нее «отстала» еще одна площадка в Уручье, по ул. Никифорова, 3, — ее итоговая стоимость составила 9 тысяч рублей. За 7 тысяч был продан лот по ул. Шаранговича, 34.

Самая дешевая площадка была продана в Партизанском районе, по ул. Фроликова, 8, — 4 кв. м за 19 рублей. В целом средняя цена продажи права аренды одной площадки — 2151 рубль.

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Видно, что самые активные участники аукциона уже давно знают друг друга. Именно поэтому во время торгов они активно друг с другом переговариваются, подчеркивая, кто кому какие сделал «подарки», не участвуя в тех или иных розыгрышах.

— Милая, ну прости меня, — упрашивает одна участница аукциона другую. — Я же не знала, что меня ждет на Мирошниченко.

При этом кто-то на сегодняшнем аукционе приобрел право аренды всего лишь на одну площадку, а кто-то — на 7−8.

— Давно ли занимаетесь продажей елок? Где покупаете деревья? — спрашиваем участника, который приобрел самое большое количество площадок.

— Конечно, давно, — уверенно отвечает покупатель. — А елки сейчас много где продаются: в лесхозах, лесничествах, питомниках. Мы выбираем самые крепкие и красивые. Судя по итогам этих торгов, дорогие в этом году будут елки.

Вопрос, который действительно волновал победителей аукциона, — высота забора, которым нужно оградить площадку. По установленным нормам она должна быть 1,2 метра — ниже, чем хотелось бы участникам аукциона. Организаторы торгов успокоили покупателей: вопрос с высотой заборов еще будет обсуждаться.