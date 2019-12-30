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Премьер Польши обвинил Путина во лжи

  • 30.12.2019, 8:05
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Премьер Польши обвинил Путина во лжи
Матеуш Моравецкий

Глава Кремля лгал осознанно и неоднократно.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин "много раз лгал о Польше", всегда делая это "сознательно". Это утверждение содержится в заявлении Моравецкого, опубликованном на официальном сайте главы польского правительства в воскресенье, 29 декабря, сообщает dw.com.

Ложь с российской стороны обычно поступает в тех случаях, когда "российские власти чувствуют международное давление, связанное с их деятельностью", считает польский премьер-министр.

Моравецкий напомнил, что Польша первой испытала на себе агрессию нацистской Германии, и что Польша была первой страной, "которая боролась за защиту свободной Европы". При этом без соучастия тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, национал-социалистам не удалось бы взять Европу под свой контроль, утверждает также Моравецкий. "Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно завоевывать новые страны и отправлять евреев в гетто", - написал польский премьер-министр.


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