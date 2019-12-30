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Под Псковом упал в кювет автобус с белорусами

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  • 30.12.2019, 8:11
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Под Псковом упал в кювет автобус с белорусами

Пострадали 19 человек, включая троих детей.

Пассажирский автобус, перевозивший граждан Беларуси перевернулся в кювет под Псковом, есть пострадавшие, сообщает Interfax.by со ссылкой ГИБДД РФ.

— Авария произошла на 269 км трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница Беларуси». Водитель, управляя автобусом «Неоплан» на маршруте «Минск — Санкт-Петербург», совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием, — сказали в ГИБДД РФ.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области рассказали, что согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами.

Число пострадавших составляет 19 человек, включая 3 детей. 14 человек госпитализированы.

Всего в автобусе было 50 человек, в том числе 4 ребенка и 2 водителя, все они граждане Беларуси.

Как сообщает местное издание «Псковская лента новостей», за рулем автобуса находился 47-летний мужчина.

Для пассажиров, не пострадавших в аварии, развернули пункт временного содержания в отеле «Балтхаус».


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