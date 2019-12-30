закрыть
30 декабря 2019, понедельник, 10:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Мы вернемся, это наша земля»

3
  • 30.12.2019, 8:19
  • 1,950
«Мы вернемся, это наша земля»
Фото: Getty Images

Как проходил масштабный обмен пленными на Донбассе.

В воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области прошел масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря, пишет nv.ua.

Обмен провели на КПВВ Майорское в Донецкой области — для обычных граждан пункт пропуска был закрыт «по техническим причинам».

Итоги обмена пленными 29 декабря 2019 года:

В воскресенье на Донбассе прошел первый за два года обмен пленными между Украиной и боевиками «Л/ДНР». В предыдущий раз стороны обменивались удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года.

По итогам обмена из плена на свободную территорию Украины вернулись 76 человек (12 военнослужащих и 64 гражданских), тогда как в ОРДЛО передали 124 удерживаемых.

Около 10:00 стороны начали свозить подлежащих обмену к КПВВ Майорское, ранее закрытому для пересечения гражданскими лицами. Обмен официально стартовал около 11:00.

Первыми удерживаемых украинцев передали члены группировки «ЛНР» — 25 человек. К 13:00 все они вернулись на подконтрольную властям территорию.

Около 14:20 боевики «ДНР» начали рассаживать пленников в автобусы для передачи Украине. В 15:57 Офис президента Украины официально подтвердил завершение обмена пленными на Донбассе.

Освобожденных украинцев встречали родственники и военнослужащие, их накормили сладким и чаем, после чего они переместились в палатки, где ожидали прибытие самолета.

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Среди вернувшихся из плена, в частности, журналист Радио Свобода Станислав Асеев, блогер и преподаватель Олег Галазюк, участник битвы за Донецкий аэропорт Богдан Пантюшенко, военнослужащие Иван Деев, Александр Кореньков, Сергей Глондарь.

Процесс обмена сопровождался акциями протеста против выдачи боевикам пяти экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане во время Революции Достоинства — так, митинги прошли у Лукьяновского СИЗО в Киеве и в центре Львова.

В 20:25 самолет с освобожденными украинцами вылетел с территории военного аэродрома Чугуева Харьковской области в направлении Борисполя, где их встречали родственники, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк и более 60 представителей СМИ.

Через час — в 21:30 — он приземлился в киевском аэропорту, где бывшие пленные впервые за долгое время встретились с близкими. Зеленский сразу же дал брифинг, где озвучил следующие тезисы:

Освобожден 81 человек — 76 вернулись на свободную территорию Украины, пятеро остались на оккупированных территориях с семьями;

«Если бы у меня было сто беркутовцев, и мне предложили бы одного разведчика — я бы им отдал сто беркутовцев»;

«По поводу беркутовцев: да, это условия «всех на всех», условия этого обмена. Мы забирали наших героев … Я считаю, что это сложное было решение. Решение политическое — это правда».

Вернувшиеся домой украинцы отправились в киевскую клиническую больницу Феофания, где их осмотрят врачи.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип