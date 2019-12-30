«Мы вернемся, это наша земля» 3 30.12.2019, 8:19

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Фото: Getty Images

Как проходил масштабный обмен пленными на Донбассе.

В воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области прошел масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря, пишет nv.ua.

Обмен провели на КПВВ Майорское в Донецкой области — для обычных граждан пункт пропуска был закрыт «по техническим причинам».

Итоги обмена пленными 29 декабря 2019 года:

В воскресенье на Донбассе прошел первый за два года обмен пленными между Украиной и боевиками «Л/ДНР». В предыдущий раз стороны обменивались удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года.

По итогам обмена из плена на свободную территорию Украины вернулись 76 человек (12 военнослужащих и 64 гражданских), тогда как в ОРДЛО передали 124 удерживаемых.

Около 10:00 стороны начали свозить подлежащих обмену к КПВВ Майорское, ранее закрытому для пересечения гражданскими лицами. Обмен официально стартовал около 11:00.

Первыми удерживаемых украинцев передали члены группировки «ЛНР» — 25 человек. К 13:00 все они вернулись на подконтрольную властям территорию.

Около 14:20 боевики «ДНР» начали рассаживать пленников в автобусы для передачи Украине. В 15:57 Офис президента Украины официально подтвердил завершение обмена пленными на Донбассе.

Освобожденных украинцев встречали родственники и военнослужащие, их накормили сладким и чаем, после чего они переместились в палатки, где ожидали прибытие самолета.

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Среди вернувшихся из плена, в частности, журналист Радио Свобода Станислав Асеев, блогер и преподаватель Олег Галазюк, участник битвы за Донецкий аэропорт Богдан Пантюшенко, военнослужащие Иван Деев, Александр Кореньков, Сергей Глондарь.

Процесс обмена сопровождался акциями протеста против выдачи боевикам пяти экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане во время Революции Достоинства — так, митинги прошли у Лукьяновского СИЗО в Киеве и в центре Львова.

В 20:25 самолет с освобожденными украинцами вылетел с территории военного аэродрома Чугуева Харьковской области в направлении Борисполя, где их встречали родственники, президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк и более 60 представителей СМИ.

Через час — в 21:30 — он приземлился в киевском аэропорту, где бывшие пленные впервые за долгое время встретились с близкими. Зеленский сразу же дал брифинг, где озвучил следующие тезисы:

Освобожден 81 человек — 76 вернулись на свободную территорию Украины, пятеро остались на оккупированных территориях с семьями;

«Если бы у меня было сто беркутовцев, и мне предложили бы одного разведчика — я бы им отдал сто беркутовцев»;

«По поводу беркутовцев: да, это условия «всех на всех», условия этого обмена. Мы забирали наших героев … Я считаю, что это сложное было решение. Решение политическое — это правда».

Вернувшиеся домой украинцы отправились в киевскую клиническую больницу Феофания, где их осмотрят врачи.