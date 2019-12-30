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Андрей Санников: Самая главная перемена может произойти в 2020 году

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  • 30.12.2019, 8:26
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Андрей Санников: Самая главная перемена может произойти в 2020 году
Фото: Радыё Свабода

Человеком года в Беларуси был и будет человек протестующий.

Об этом, подводя в интервью Charter97.org итоги 2019 года, заявил лидер гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрей Санников.

- Начнем с контекста: какие события в мире в 2019 году, по вашему мнению, оказали наибольшее влияние на Беларусь?

- Я бы выделил два события, которые могут повлиять на Беларусь в ближайшее время. Они оба связаны с выборами.

Первое — это выборы президента Украины и выборы в Европейский парламент. От позиции новых властей Украины многое зависит. Если они хотят реально обезопасить свои границы и получить в лице Беларуси союзника, а не кремлевский плацдарм, то им необходимо отказаться от политики “бизнеса с диктатором” и постараться наконец взять на себя роль демократического регионального лидера. То, что в украинской прессе появился аналитический материал с реальным портретом диктатора, можно считать обнадеживающим сигналом.

Второе – выборы в Европарламент, после которых там сложилась уникальная ситуация. Впервые делегации по отношениям с Беларусью, Украиной и Россией возглавили польские политики, соответственно Роберт Бедронь, Витольд Ващиковский и Рышард Чарнецкий. Это может позволить Евросоюзу принять общую стратегию не по отдельным странам, а по отношению к региону, основанную на ценностях, а не на наивных расчетах договориться с диктаторами. Это большая ответственность, но польские политики, хорошо знающие своих восточных соседей, могут предложить для ключевых стран региона более реалистичный подход, может быть даже взамен неадекватного Восточного Партнерства.

Поддержка демократии в Беларуси со стороны Евросоюза и Украины – важный фактор для перемен в нашей стране.

- Что из произошедшего в Беларуси вы считаете наиболее знаковым и важным для нашей страны?

- Я бы отметил, что вся осень прошла под нашими национальными символами. Заметные оппозиционные акции и пикеты, которые проводила “Европейская Беларусь” и другие участники БНК под национальными флагами, привлекли внимание людей и продемонстрировали, что в Беларуси есть лидеры и есть молодежь, которая не боится участвовать в сопротивлении.

Важнейшим событием для Беларуси стало перезахоронение останков Кастуся Калиновского и его соратников-повстанцев в Вильнюсе на государственном уровне, достойно, с подобающими почестями. В Вильнюсе мы увидели образ той страны, которой должна быть и будет Беларусь. Весь Вильнюс в те дни был в наших флагах. В Вильнюсе граждане Беларуси были свободными, достойными своей истории и своего отечества. Символично и то, что вместе с нами память героев почтили президенты. Законно избранные президенты Литвы и Польши.

И, наконец, последние акции в поддержку независимости также прошли под нашей национальной символикой.

Вот эта возросшая гражданская активность, готовность людей бороться за свободу – очень важны и ценны.

- Можно ли назвать событием года сенсационные признания экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского об участии в «эскадронах смерти»?

- Я бы назвал это знаковым событием, важным для всех нас. Признания Гаравского напомнили о страшных преступлениях этого режима, о том, что мы не имеем права замалчивать или забалтывать эту трагедию. Кроме того, признания участника преступлений и профессиональная журналистская работа “Немецкой волны” дают надежду на международное расследование политических убийств в Беларуси. Правовая основа для этого есть: доклад Христоса Пургуридеса 2004 года Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) об исчезнувших людях в Беларуси и соответствующая резолюция ПАСЕ. Эти документ можно фактически считать материалами предварительного следствия.

- А кого, по вашему мнению, можно назвать человеком года?

- Таких в Беларуси много в разных сферах. Достойных, ярких, талантливых людей у нас очень много: в культуре, науке, спорте... Однако пока существует этот режим, человеком года в Беларуси был и будет человек протестующий против этой опостылевшей власти. А выделить я сегодня хотел бы тех, кто тех, кто проводит эти праздничные дни за решеткой. Это Евгений Афнагель, Максим Винярский, Леонид Кулаков, Павел Северинец, Алесь Чехольский, Алена Толстая и другие. Низкий поклон им и всем тем, кто выходит с протестами на улицы и площади Беларуси.

- Что уходящий год «открыл» для вас лично, какие выводы из его событий вы сделали для себя?

- Уходящий год прибавил уверенности, что “наше дело правое”. Он был, пожалуй, самым разоблачительным для власти. Действия Лукашенко и его приближенных были настолько неадекватны, что даже официальные медиа перестали скрывать прогрессирующую дурь своего хозяина. Правитель, который так позорит страну и ее граждан, не имеет в обществе никакой поддержки.

Это подтвердила и кампания, которую проводили активисты БНК, в частности “Европейская Беларусь”, во время так называемых “парламентских выборов”. По сути, это была кампания бойкота и разоблачения режима. В какой-то степени повторилась ситуация 2010 года, когда люди охотно поддерживали оппозицию и не скрывали своей ненависти к режиму.

- Что вас вдохновило больше всего в 2019 году?

- Безусловно, дни памяти Кастуся Калиновского в Вильнюсе. А еще 2019 год был для меня особенно богатым на встречи с замечательными людьми, лидерами протестов в Венесуэле, Гонконге, лидерами сопротивления тибетцев, уйгуров, кубинцев... Разные ситуации в наших странах, многим тяжелее, чем нам, но все они уверены, что их борьба нужна их народам, что тирания будет побеждена.

- Некоторые события, произошедшие на стыке 2019 и 2020 года, будут формировать информационную повестку и после новогодних праздников. Что вы можете сказать по поводу секретных переговоров Путина и Лукашенко и акций за независимость Беларуси?

- Во-первых, необходимо понимать, что переговоры о судьбе Беларуси ведут два нелегитимных правителя, замешанных в убийствах и военных преступлениях. Да, эти закулисные терки будут определять информационную повестку дня следующего года, но никак не скажутся на правовых основах независимости Беларуси. Иными словами Кремль может попытаться с помощью Лукашенко нас оккупировать, но подчинить Беларусь он не сможет и не сможет добиться международного признания своей оккупации.

Важным событием может стать и визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск. Это второй визит такого уровня в независимую Беларусь. Первым был визит Джеймса Бейкера в декабре 1991 года. Это визит, безусловно, связан с обеспокоенностью США вопросами безопасности в регионе и агрессивной политикой России. Надеюсь госсекретарь хорошо понимает, что режим Лукашенко – это угроза региональной безопасности, а не фактор стабильности, как утверждает пропаганда.

- Ваши прогнозы на 2020 год: как будут развиваться наиболее важные события и какие перемены могут произойти в Беларуси?

- Все ожидают самой главной перемены, и она действительно может произойти в 2020 году. Ненависть к режиму – это эмоциональное состояние общества в Беларуси сегодня. Оно неизбежно выльется в протесты и может привести к тем самым желанным переменам.

- Что бы вы хотели пожелать белорусам, чтобы 2020 год был лучше уходящего?

- Мне не нравится, когда люди с глубокомысленным видом повторяют: “Каждый народ заслуживает своего правителя”. Я считаю, что у этой фразы есть продолжение и целиком она звучит так: "Каждый народ заслуживает своего правителя, если он его выбирает".

Нам надо вернуть выборы на всех уровнях. Это тем более необходимо, что пребывание у власти нелегитимного правителя значительно увеличивает угрозу нашей независимости со стороны Кремля.

2020 год станет годом, когда накопившиеся в Беларуси из-за неадекватного режима проблемы - политические, экономические, социальные – критически обострятся и будут требовать своего решения. Это создает возможности для освобождения Беларуси от опостылевшей диктатуры, для возвращения честных выборов, для защиты независимости.

Этого и хочется пожелать нам всем: решимости, солидарности, ответственности.


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