Николай Козлов: Торг Лукашенко на тему «интеграции» - это измена родине 7 30.12.2019, 8:31

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Николай Козлов

Фото: «Радыё Свабода»

Лидер ОГП квалифицировал переговоры по «дорожным картам» с РФ как преступление.

В Минске прошла пятая акция за независимость Беларуси и против «интеграции» с Россией.

Участники акции прошли маршем с площади Калиновского (Октябрьской) на площадь Независимости, где провели митинг возле Красного костела.

Председатель ОГП Николай Козлов заявил на акции, что переговоры об интеграции с Россией - преступление со стороны Лукашенко. Посадками и штрафами, считает Козлов, Лукашенко показал, что он «единолично будет решать, в какой стране нам жить».

«Попытки выторговать какие-то условия для себя в этой интеграции - мне кажется, это измена родине», - сказал Николай Козлов о Лукашенко.