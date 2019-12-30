Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год 30.12.2019, 8:47

Ритуалы праздника в этих странах отличаются от общеизвестных.

Эксперты предложили пять интересных направлений для тех, кто хочет сменить обстановку в новогодние праздники: поучаствовать в параде на Багамах, поехать целоваться в Венецию или проводить старый год под звон японских колоколов, сообщает ria.ru со ссылкой на booking.com.

Фрипорт, Багамы

Сбежать на Багамы на Новый год стоит не только ради солнца, моря и песчаных пляжей, но и для того, чтобы посмотреть, а может и поучаствовать в карнавале Джанкану.

Местные жители и туристы собираются на улицах города, чтобы повеселиться и потанцевать. Уличные артисты устраивают здесь незабываемые представления.

Празднование Нового года на пляже Мало-ле-Бен в Дюнкерке, на севере Франции

В прошлом году проживание во Фрипорте чаще всего бронировали путешественники из США, Германии и Великобритании. А самыми популярными типами размещения стали курортные отели, отели и виллы.

Мадрид, Испания

Мадрид славится насыщенной ночной жизнью и заведениями, где можно попробовать вкусные блюда национальной кухни. Но когда часы в новогоднюю ночь будут бить двенадцать, нужно взять не алкогольный напиток, а дюжину виноградин. Это одна из испанских традиций: под каждый удар местные жители съедают по ягоде, чтобы обеспечить себе удачу на весь грядущий год.

Эксперты советуют в Мадриде взять напрокат велосипед. А также обязательно прогуляться по площади Пуэрта-дель-Соль — это одно из самых популярных и оживленных мест города.

Этот город будет интересен тем, кто любит музеи, культуру и шопинг. В прошлом году самыми частыми гостями испанской столицы были британцы, итальянцы и французы.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Празднование Нового года в Рио-де-Жанейро — грандиозное событие. Красочные фейерверки на пляже Копакабана и веселые вечеринки в барах на крышах надолго остаются в памяти.

Для бразильцев очень важны предновогодние традиции и суеверия, связанные с этим периодом. Во-первых, нужно отмечать праздник в белом наряде (считается, что это принесет мир и процветание). Во-вторых, стоит отдать дань уважения богине океана, перепрыгнув через семь волн подряд. При каждом прыжке загадывается желание.

Также считается, что удача в Новом году зависит от того, какие блюда на праздничном столе 31 декабря. Например, бразильцы верят, что чечевица приносит удачу, в то время как индейка и крабовое мясо, напротив, могут ее отпугнуть.

Эксперты рекомендуют Рио поклонникам отдыха на пляже, красивых пейзажей и интересных достопримечательностей. Путешественники из Аргентины, Чили и Франции были самыми частыми гостями города в прошлом году.

Токио, Япония

В отличие от западных традиций, японский Новый год, или О-сёгацу, — время для глубоких размышлений. Японцы совершают ритуал хацумодэ — первое в году посещение синтоистского святилища. В это время особенно популярные храмы, такие как Мэйдзи, принимают тысячи посетителей, пришедших помолиться божествам. Кроме того, можно сходить в один из буддийских храмов Токио и очистить сердце, разум и душу под звон ста восьми колоколов во время ритуала дзёя-но-канэ.

Например, в храме Сэнсодзи можно своими глазами увидеть ритуал дзёя-но-канэ и отстоять с местными жителями очередь для совершения хацумодэ. В Токио путешественники высоко оценивают шопинг, еду и удобство общественного транспорта. В прошлом году японскую столицу чаще всего посещали гости из Китая, Тайваня и Кореи.

Венеция, Италия

В Венеции считается, что Новый год нужно встречать в чем-то красном, лучше всего - в белье этого цвета. Говорят, это обеспечит удачу. Для привлечения денег, стоит на ужин съесть чечевицу. А чтобы грядущий год был богат на приятные события — съесть острую колбаску.

На площади Сан-Марко гостей города ждет грандиозное празднество с музыкой, танцами и фейерверками. Когда часы пробьют полночь, приготовьтесь отметить это по-венециански — поцелуем с близким человеком.

Венеция привлекает путешественников своей архитектурой, романтичной атмосферой и достопримечательностями. Французы, британцы и немцы были самыми частыми гостями города в прошлом году.