Какие сюрпризы приготовил белорусам новый Жилищный кодекс? 3 30.12.2019, 8:56

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Документ начнет действовать с 1 января.

С 1 января вступает в силу новая редакция Жилищного кодекса Беларуси. О главных новшествах этого 164-страничного документа рассказывают naviny.by.

Плата за ЖКХ и капремонт

С нового года белорусы будут платить за услуги ЖКХ, исходя из общей площади квартиры, а не количества зарегистрированных человек.

Поясним: речь идет о плате за техобслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, которая нужна для освещения таких помещений и работы оборудования (кроме лифта).

Таким образом, считают разработчики поправок, в праве собственности на объекты совместного домовладения будет справедливо учтен размер доли, которая приходится на жильцов разных по площади квартир.

Еще о деньгах: участники долевой собственности получат денежную компенсацию за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности), если многоквартирные и блокированные жилые дома, где они живут, исполкомы признают не соответствующими санитарным и техническим требованиям и потому непригодными для проживания.

Справка. Блокированный жилой дом — это жилой дом, состоящий из двух и более квартир, вход в каждую из которых организован непосредственно с придомовой территории (статья 1 ЖК).

Кроме того, новый ЖК обязывает полностью расшифровывать в «жировке» фактические затраты по дому.

Помимо этого, в перечень основных жилищно-коммунальных услуг с 1 января добавлены три новые.

Это названные выше услуги по техобслуживанию лифта, санитарному содержанию вспомогательных помещений и возмещению расходов на электроэнергию.

Порядок оплаты этих услуг тоже должен быть детально изложен в «жировке».

Теперь что касается денег, которые жильцы перечисляют на капитальный ремонт.

Счета, куда зачисляются эти деньги, получат статус «спецсчетов». Это значит, что операции по таким счетам блокировать (арестовывать) нельзя. Как и списывать деньги с них в бесспорном порядке по исполнительным и другим документам. Так поступали раньше исполкомы — несмотря на то, что эти деньги принадлежат не им, а плательщикам ЖКУ.

Прием на учет

Некоторые белорусы, у которых были квартиры в столице, становились на очередь в Минском районе, чтобы построить жилье еще и здесь. Или наоборот.

С 1 января эту «лавочку» прикроют благодаря новым правилам постановки на учет.

Статья 36 ЖК сформулирована недвусмысленно:

«При принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Минске либо населенных пунктах Минского района учитываются находящиеся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи жилые помещения, расположенные в городе Минске и населенных пунктах Минского района».

Решен с 1 января и вопрос с нормой площади для тех, кто нуждается в улучшении жилья.

Так, уточнен состав площадей помещений, включаемых в общую жилплощадь.

До 1 января он слагался из суммы жилой площади и площади пола подсобных помещений, кроме пола балконов и лоджий. С нового года исключение составят также площади террас и неотапливаемых помещений.

Товарищества собственников

Товариществу собственников (организации застройщика) облегчили процедуру принятия решений.

Так, с 1 января, если не менее половины жильцов дома пришли на общее собрание, то решение на нем утверждается большинством голосов. Раньше, чтобы принять решение, требовалось одобрение более половины всех участников домовладения.

А для таких важных решений, как ликвидация товарищества собственников или отчуждение части общего имущества при реконструкции, понадобится теперь согласие лишь двух третей жильцов, а не 100-процентное согласие.

Если жилец не может посетить общее собрание, он может проголосовать по повестке дня досрочно. Для этого нужно составить в письменном виде бюллетень, подписать его и передать правлению.

Заочное голосование в виде опроса останется, но с 1 января его можно проводить в электронном виде. Например, в закрытых группах товариществ в социальных сетях.

Кроме того, объединяться в товарищества собственников разрешено жильцам группы блокированных жилых домов на общей территории.

Новый ЖК также ввел дополнительные требования к человеку, который хочет стать председателем правления товарищества собственников.

В частности, он обязан получить свидетельство о профессиональной аттестации.

Выселение из жилых помещений

Новый ЖК предусматривает случаи, когда из дома могут выселить членов семьи собственника жилья, которое приватизировано. Под выселение могут попасть и члены семьи собственника жилья, построенного или купленного с господдержкой.

В частности, если на то будет воля собственника, таких членов семьи, включая бывших, выселят в другое помещение, которое принадлежит бывшим членам семьи либо самому собственнику в этом населенном пункте и которое отвечает санитарным и техническим нормам.

Проживание в общежитиях

Лица, которое воспитывались в детских интернатах, смогут получить комнаты в общежитиях, причем в первую очередь.

Это право появится и у совершеннолетних детей, чьи родители живут в домах для ветеранов, престарелых и инвалидов.

В число тех, кто может претендовать на место в общежитии в первоочередном порядке, с 1 января включены также граждане, которые получили положительную характеристику после прохождения срочной военной службы.

Новый ЖК заставит людей ценить право жить в общежитии.

Тот, кто устраивает здесь дебоши или другим образом мешает жизни жильцов, будет выселен по требованию нанимателя. При условии, что этот гражданин уже три раза привлекается к административной ответственности за подобные поступки.