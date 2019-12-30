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США нанесли оборонительные удары в Ираке и Сирии

  • 30.12.2019, 9:23
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США нанесли оборонительные удары в Ираке и Сирии

Атакованы базы группировки «Катаиб Хезболла».

Американская военная авиация нанесла серию воздушных ударов по объектам, принадлежащим военизированной группировке "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии, передает ВВС.

По сообщению из Пентагона, "оборонительные удары" были нанесены по трем позициям в Ираке и двум в Сирии. Целями ударов были склады оружия, а также контрольные пункты, которые группировка использовала для нападения на коалиционные силы.

США обвиняют "Катаиб Хезболлу", которую они считают террористичесаой группировкой, в ракетном обстреле иракской военной базы в районе города Киркук.

По данным Пентагона, 27 декабря боевики выпустили по базе коалиционных сил более 30 ракет, в результате чего погиб гражданский наемный сотрудник, были ранены четверо американских военных и два члена иракских служб безопасности.

"В ответ на повторяющиеся нападения группировки "Катаиб Хезболла" на иракские базы, где располагаются коалиционные силы, участвующие в операции "Непоколебимая решимость", американские войска нанесли точечные оборонительные удары, которые понизят способность "Катаиб Хезболлы" наносить удары против коалиционных сил в будущем", - заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники среди иракских спецслужб и боевиков, сообщает, что в результате трех ударов с воздуха в районе городе Куэйм близ границы с Сирией по меньшей мере 18 иракских боевиков были убиты и более полусотни ранены.

Кто такие "Катаиб Хезболла"

"Катаиб Хезболла" - это военизированная шиитская иракская группировка, которая была сформирована в 2007 году при поддержке Ирана.

По заявлению США, "Катаиб Хезболла" тесно связана с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и неоднократно получала помощь и поддержку Ирана, которую использовала для нападений на коалиционные силы.

Фото: AFP

Как считает американская администрация, КСИР выступает главным иранским механизмом для культивирования и поддержки террористических группировок, направленных против сил США, по всему Ближнему Востоку.

Вашингтон обвиняет Тегеран в финансировании и подготовке иракских боевиков, а также снабжении их оружием и снаряжением.

В каких действиях в Ираке подозревается Иран?

Влияние Ирана на внутренние политические дела Ирака нарастает с 2003 года, после того как силы возглавляемой США коалиции свергли режим Саддама Хуссейна.

Ирак тесно связан с политиками шиитского толка, которые составляют правящую элиту в Ираке. Также Иран поддерживает Силы народного ополчения, в которых преобладают шиитские бойцы.

Жители Ирака обвиняют Иран в причастности к коррупции своего правительства.

Здания иранских представительств в Ираке неоднократно поджигали в ходе недавней волны протестов.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео обвинил поддерживаемые Ираном силы в серии нападений на коалиционные силы в Ираке.

Помпео предупредил Иран, что все нападения на американских военных или их союзников встретят решительный отпор.


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