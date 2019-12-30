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«Игра без правил»: снят еще один фильм, разоблачающий Лукашенко

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  • 30.12.2019, 9:34
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«Игра без правил»: снят еще один фильм, разоблачающий Лукашенко

Как бывший директор совхоза стал правителем Беларуси?

О первых шагах Александра Лукашенко в политике рассказывает человек, который в начале 1990-х запустил его «карьеру», сообщает «Белсат».

Они вместе играли в футбол в команде Верховного Совета. И именно этот человек на одном из заседаний парламента дал старт «карьере» Лукашенко. Они вместе выиграли тот политический марш, а потом стали ярыми соперниками.

«В основе сюжета история двух молодых на то время политиков, которые оба родом из деревни, а позже работали в одной команде в Верховном совете, – рассказывает режиссер документального фильма «Игра без правил» Антон Тележников. – Потом они перейдут в открытую конфронтацию и станут по разные стороны баррикад».

Антон Тележников подчеркивает, что хотел снять объективный фильм, без хейта и сатиры, с уникальной видеохроникой 1990-х и высказываниями свидетелей тех событий.

«Мы показываем, каким образом бывший директор совхоза смог стать первым правителем Беларуси, кто и что этому способствовало, – поясняет он. – Это такая политическая анатомия 1990-х. Мы много посвятили теме независимости и тому, каким образом она нам досталась. Об этом фактически не было раньше фильмов».

В «Игре без правил» депутата Лукашенко вспоминают те, кто знал его еще до начала правления. Среди них – Сергей Антончик, автор антикоррупционного доклада об окружении правителя, слушая который Лукашенко пустил слезу.

Смотрите новый фильм «Белсата» «Игра без правил» (видео выше).


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