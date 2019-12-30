Повысят пенсионный возраст и введут комиссию за платежи: главные изменения января 3 30.12.2019, 9:44

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Чего ждать белорусам после Нового года?

В январе белорусов ожидает немало изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков. Портал tut.by собрал информацию о главных январских изменениях.

Новшества для бюджетников: зарплаты по-новому и перевод на работу в специальные центры

В январе бюджетников ожидает сразу несколько важных изменений. С января зарплаты им будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий.

В Минтруда позже пояснили, почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее.

Еще одно изменение для бюджетников, которое начнет действовать с 1 января, — власти разрешили исполкомам создавать специальные центры, в которые будут переводить некоторых работников бюджетных организаций. Они будут выполнять ту же работу, что и прежде, но уже работая в новом центре. Среди них — бухгалтеры, финансисты, водители, специалисты по ремонту. С теми, кто откажется переходить в новые центры, будут расторгать договоры. Изменения предусмотрены президентским указом № 475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций».

Новшества по пенсиям: повысят пенсионный возраст и страховой стаж

С 1 января на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин — 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года.

В 2020 году также увеличат минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В 2019 году минимальный страховой стаж составлял 17 лет, с 1 января 2020 года он увеличится на полгода до 17,5 года.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку», они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 115,92 рубля. По официальной статистике, в Беларуси около 3,5 тысячи человек, которые оказались в «пенсионной ловушке».

Неденоминированные деньги можно будет обменять на новые только в кассах Нацбанка

С 1 января белорусы смогут обменять неденоминированные банкноты (деньги образца 2000 года) на те, которые сейчас находятся в обращении, в кассах Нацбанка. Сделать это можно будет до 31 декабря 2021 года, напоминает регулятор. С 1 января 2022 года «старые» банкноты станут недействительными.

Сейчас обменять банкноты образца 2000 года на те, которые находятся в обращении, можно в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях и структурных подразделениях Нацбанка. Сделать это можно без ограничений и без взимания платы.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Нацбанке по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

Вырастут тарифы на некоторые ЖКУ

С 1 января в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой «двушки» с тремя проживающими. Уже подготовлен проект соответствующего указа, сейчас он находится на согласовании.

В МАРТ ранее рассказывали, что сейчас обсуждается, на каком варианте повышения остановиться — либо на таком же, как и в нынешнем году (рост тарифов на ЖКУ в 2 этапа), либо на каком-то другом варианте. В ближайшее время проект указа будет внесен на рассмотрение президенту.

Напомним, в этом году плановое повышение тарифов на ЖКУ разделили на 2 этапа: с 1 января — на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию (суммарно на 3,9 доллара), а с 1 июня, после завершения отопительного сезона, — на услуги теплоснабжения (на 1,1 доллара).

«Белпочта» вводит комиссию за платежи через ЕРИП

С 1 января «Белпочта» будет брать комиссию за проведение платежей через ЕРИП в своих кассах. Платежи наличными или картой через платежно-справочные терминалы подлежать комиссии не будут. Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

Комиссия за каждый платеж на почте через ЕРИП составит 60 копеек. Ее не будут взимать за платежи, совершаемые участниками Великой Отечественной войны, платежи в бюджет, на благотворительные счета, в пользу поставщиков основных и дополнительных коммунальных услуг. Также без комиссии будут проходить платежи в пользу «Белтелекома» за телефон и телефонный сервис интеллектуальной сети (ТСИС), а также в пользу самой «Белпочты».

Подорожают некоторые сигареты

С 1 января должны измениться цены на некоторые марки сигарет. Однако производители и импортеры пока не озвучили, как конкретно поменяется их стоимость. Причина — планируются изменения налогового законодательства с 1 января 2020 года, пояснили в Министерстве по налогам и сборам.

На 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачную продукцию в Беларуси на 15%. Соответственно вырастут и розничные цены.

В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января 2019 года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля).

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.