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Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

  • 30.12.2019, 9:59
Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа
Джо Байден

Бывший вице-президент США заявил об этом во время встречи с избирателями в штате Айова.

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

Кандидат от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.

Это заявление он сделал 29 декабря, во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее заявил о своем отказе давать показания. Свое предыдущее решение он объяснял тем, что «нет юридических оснований» для того, чтобы направлять ему повестку свидетельствовать, и его показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

«Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий», — заявил Джо Байден.

Напомним, что 28 декабря Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Дональда Трампа.

В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.

19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.

Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.

Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.


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