Белорус построил «космический» дом, который собирается за неделю 4 30.12.2019, 9:56

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Фото: Александр Жерносек

Какова цена необычного жилья?

Диаметр нового дома Александра Жерносека такой же, как у новой ракеты Big Falcon Rocket от SpaceX, — 9 метров. Внешне постройка напоминает космическое жилище из фантастики про колонизацию Марса. В одной из вариаций этого сооружения на месте крыши предусмотрено панорамное окно, через которое можно смотреть на звезды. Космос во всем. Хозяин этого необычного дома говорит, что разработал новую строительную технологию, которая позволяет возвести жилье всего за неделю, а стоимость проекта не будет превышать $5—7 тыс. по курсу. Расспросили создателя «космодома» об идее и ее реализации, пишет onliner.by.

Немного о хозяине

Несколько лет назад Александр решил оставить Минск и уехать поближе к природе. Мы рассказывали о нем в видеорепортаже. Мужчина поселился в деревне Белая Церковь в 170 километрах от МКАД, где выкупил несколько участков, построил усадьбу и начал развивать проект Ginkgo.by, посвященный распространению в наших широтах реликтовых деревьев.

После удачного эксперимента по строительству небольшого «каркасника» белорус решил попробовать кое-что поинтереснее и соорудил купольный дом по собственной технологии. Сегодня уже можно увидеть первые результаты.

Почему было не построить обычный дом?

— Когда-то давным-давно моей маме нужно было поставить теплицу. Мы с ней начали смотреть готовые варианты и поняли, что все они выглядят ужасно, а стоят не так уж дешево. Я решил, что сам сделаю лучше, и соорудил простенький стеклянный купол. Тогда я и загорелся этой идеей, а со временем только сильнее убедился, что это крутая задумка.

Сейчас вот Илон Маск презентовал свой киберпикап, и все начали восхищаться, как это мощно и круто. И мне эта простота нравится! Это определенная тенденция в развитии дизайна, стиля и культуры — упрощать все, делать более прагматичным, — объясняет свою позицию Александр и приводит аргументы в пользу купольных домов:

Форма этого дома очень эффективна, потому что она идеально распределяет энергию. Обогревать весь дом можно даже одним источником тепла: куда бы его ни поставили, тепло будет подниматься к центру, а потом опускаться вниз и равномерно расходиться по всему дому.

Затраты на фундамент сводятся практически к нулю.

Пространство внутри полностью открыто.

Эта конструкция держит сама себя — не надо никаких подпорок и чего-то подобного.

Дом можно разобрать и собрать без помощи профессионалов, а на его постройку уходит всего неделя.

Как он строится?

Геодома в Беларуси строят не первый год. Обычно каркас собирается из деревянных или металлических балок, которые образуют полусферу. Потом конструкция укрывается выбранными материалами. Все просто. Но дом Александра еще проще.

— В сети очень много видео о том, как нужно строить «купольники», но все они возводятся очень долго, все они стационарные. Я решил придумать свою технологию. Для этого дома как таковой каркас не нужен — сами треугольники являются несущей конструкцией. Они, как кирпичики, друг на друга укладываются и сами себя держат, — рассказывает наш собеседник. — К тому же мой дом выглядит намного симпатичнее: практически все постройки подобного рода очень любят крыть битумной «чешуей», которая делает их неестественными, они превращаются в шалаши. А мой дом очень простой, скромный, минималистичный.

Постройка площадью около 56 «квадратов» состоит из 105 треугольников. Высота каждого — 160 сантиметров.

Детали этого конструктора создаются точно так же, как и для большинства «каркасников»: доска, утеплитель, пленка, покрытие — стандартный «бутерброд» толщиной около 15 сантиметров. По словам Александра, этой толщины вполне хватает для круглогодичного проживания.

— Обычно строительство «каркасника» занимает очень много времени. Строители ползают по ним, как муравьи по муравейнику: делают покрытие, потом покрытие на покрытие, потом покрытие на покрытие покрытия… А я решил сделать так, чтобы можно было взять и готовые элементы принести на стройплощадку. Все это собирается буквально за неделю. На участок привозится 33 столбика, которые вкапываются на глубину 120 сантиметров. Потом наращиваешь стенки под углом в 12 градусов — и дом готов, — рассказывает хозяин.

Где найти детали для такого конструктора?

Александр говорит, что комплектующие для такой постройки может соорудить каждый, для этого не нужно специального оборудования, больших помещений и профессиональных навыков — делать можно в обычной мастерской или небольшом цеху.

— Для производства нужен один умный, один сильный и еще один на подхвате. Такой командой можно сделать все за неделю, если поднатужиться. Когда все лекала и шаблоны есть, а ты знаешь, что делать, вопросов вообще не возникает, — говорит Саша. — Это легко и быстро. Нарезал, склеил, покрасил — готово.

Как по мне, идеально для производства этого конструктора подходит ЦСП (цементно-стружечная плита). Материал это недорогой и достаточно прочный. Проще говоря, это опилки вместе с цементом. ЦСП не подвергается атмосферному воздействию, а у меня он еще и защищен слоем специальной фасадной краски.

Как в круглый дом поставить квадратную мебель?

Этот дурацкий вопрос Александр принимает с довольной улыбкой: об этом спрашивают все, а потому ответ уже сформулирован.

— Если люди придумали, как уместить на 33 квадратных метрах однокомнатной квартиры семью с детьми, собаку и двенадцать крупногабаритных объектов мебели, то я как-нибудь на 56 «квадратах» открытого пространства умещу мебель, — улыбается наш собеседник и добавляет, что стены первого яруса в доме практически прямые, а их высота позволяет установить бо́льшую часть предметов интерьера.

— Сейчас, по-моему, мебель в магазинах уже никто не покупает — все же под заказ делают. Но вообще, я все уже придумал (такие проекты заставляют креативно мыслить). В одном из вариантов планировки у меня в центре дома расположен еще один круг. На первом уровне находится ванная, а сбоку — винтовая лестница, которая ведет в спальню. То есть она над ванной находится.

В спальне с потолка достается один сектор, а вместо него ставится стекло. Лежишь в кровати и смотришь на звезды. А пространство второго круга служит гостиной, детской, кабинетом — всем, чем вам захочется. Можно бить на зоны, можно делать перегородки и так далее. Вариантов тьма.

Как отапливать такой дом?

Пока Александр не принял окончательное решение, но в приоритете вариант с теплыми полами, которые работают от электрического котла. Опыт строительства первого «каркасника» показал, что схема рабочая.

— Для населенных пунктов, где нет газового отопления, действуют пониженные тарифы — электричество стоит в шесть раз дешевле. Думаю, это хороший вариант. Да и вообще, обогреть дом — это не проблема. Можно поставить воздухогрейку (сейчас их делают очень круто), будет очень мило и уютно: диванчик, пледик, буржуйка в центре. А если очень хочется, можно и печку слепить.

Какова себестоимость проекта?

Изначально Александр закладывал на строительство около $5 тыс. в эквиваленте. Правда, пока неизвестно, получится ли вложиться в эту относительно скромную сумму.

— Я буду все пересчитывать, когда закончу. Может, уйдет $7 тыс., может, и меньше — пока не могу точно сказать. Но дом определенно будет недорогим. Я стараюсь везде использовать самые доступные материалы и особо не тратиться, чтобы дом получился доступным. Зимой понаблюдаю за ним: вдруг что-то потечет или еще какие-то «косяки» вылезут, — говорит белорус.

Хозяин хочет сделать бизнес?

Таких планов у Александра нет. Во всяком случае пока.

— Я лично не заинтересован в том, чтобы делать из этого большой бизнес, но, если ко мне кто-то обратится, я, наверное, смог бы помочь с реализацией.

Мне кажется, это может быть интересно для общества. Вот есть у человека бабушкин домик с крутым участком. Красивое место, природа, но сам дом ужасный. И человек вроде и хочет приехать на выходные, но отдыхать в таком «сарае» не может. Мой «купольник» мог бы стать решением вопроса. Он строится легко, быстро, дешево, а еще, что для меня важно, не наносит вреда природе — даже трава не приминается, потому что он поднят над землей.

Если делать его неразборным, стоимость будет еще ниже. Мы этот проект начинали с моим партнером Валентином Михальцовым, который уехал в деревню от лишнего шума. Но потом он решил делать стационарный дом, а я — мобильный, переносной. Когда закончу, смогу точно посчитать, сколько в итоге было потрачено.