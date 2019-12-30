закрыть
30 декабря 2019, понедельник, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Цугцванг для Лукашенко

9
  • Юрий Пшенник
  • 30.12.2019, 10:51
  • 3,683
Цугцванг для Лукашенко

Диктатор слишком стар и стал тормозом для любых преобразований в стране.

Лукашенко продолжает темнить, ловчить и изворачиваться по вопросу «углубленной интеграции». Причем как по отношению к собственным гражданам, так и по отношению к партнерам по интеграции. 

Что и понятно: четкий отказ от интеграции однозначно означает потерю всех «пряников», которые эта «интеграция», пока мифическая, до сих пор приносила. Согласие же означает потерю абсолютной власти для себя и для своей семьи. 

Оба вариант плохи, но других уже, похоже, нет. Выбор будет-таки сделан – и если не нашим правителем, то его партнерами по «интеграции» или народом.

Дмитрий Дризе по этому поводу выразился достаточно ясно: 

«Ему тяжело. Старая формула, «я – ваш единственный союзник», больше не работает. Лукашенко проиграл стратегически. Все на свете когда-нибудь кончается, гласит народная мудрость. Нельзя бесконечно выезжать на одной и той же формуле. 

Ну, выиграет год. Но ведь все равно рано или поздно придется принимать серьезное и рискованное решение – сказать союзнику «да» или «нет". И в том, и в другом случае он рискует потерять власть. 

Без субсидий экономику ждет крах. Но теоретически можно начать рыночные реформы и объяснить это народу. А что касается союза, у него ведь может быть только один президент».

Проблема стоит остро, но чем реально «хорош» Лукашенко, так это тем, что абсолютно не верит в законы природы и социума. Типа я - высший закон и других быть не может. Но, как я уже неоднократно отмечал прежде, выбор нам придется делать неизбежно, хотим мы этого или не хотим.

Лукашенко, конечно, «гениальный бездельник». Годами и даже десятилетиями ему удавалось волынить, изворачиваться, забалтывать проблемы, но так ничего де факто и не решать. И это не только интеграции касается. 

И все было хорошо, но беда в том, что проблемы то от этого не исчезают, наоборот только усугубляются. «Проблемы надо решать по мере их поступления», гласит известное правило. А он их откладывает, затягивает, всячески уходит от решения. При этом проблемы мало того, что усугубляются, так еще и накапливаются.

Некогда немецкие ученые провели исследование и выяснили, что имитация некой определенной работы требует не меньше, а иногда даже и больше энергии, чем собственно работа. 

То есть, если бы наш правитель тратил силы на решение проблем, а не на уход от их решения, то проблем у страны было бы гораздо меньше. Так и проблему с интеграцией вполне можно было бы решить еще в середине прошлого десятилетия, если даже не вообще в начале века. Причем с выгодой для себя и страны. 

Предлагали же определиться и «отделить мух от котлет». Но – увильнули. И что сегодня? Дризе прав: и «да», и «нет» – это практически конец для существующей системы власти. И затянуть решение уже надолго не получится.

Является ли Лукашенко тормозом для реальной интеграции? Пожалуй, да и это воспринимается очень положительно даже его оппонентами. Вопрос, однако, в том, что он является тормозом и для всего остального – для любых преобразований вне зависимости от их пользы или вреда для страны. 

Налицо желание просто ничего не менять, поскольку любые изменения могут нести угрозу, пусть и потенциальную, для его единоличной власти. Более того, такая стратегия вообще характерна для пожилых людей с консервативным мышлением.

Чтобы спасти страну, да и себя, власти надо бы что-то делать реально, но на такой «подвиг» она уже, по всей видимости, не способна. И так – по любому вектору ее «многовекторной политики». 

Россия – лишь часть проблемы. В отношениях с ЕС, например, у нас ситуация лучше? Или с экономическими реформами? С пенсионной реформой? В последнем случае некое движение есть, пенсионный возраст непрерывно повышается. Но это и вся «реформа». И так – везде и во всем. 

В подобной ситуации уже не важно, удастся ли хоть что-то «стабилизировать» – цены на газ там или еще что-то. Проблемы носят комплексный характер, и отдельные мелкие «победки» уже ничего не решают, ибо надо делать стратегический выбор.

Возвращаясь к «интеграции»: наша власть явно не готовилась ни к ее полноценной реализации, ни к отказу от нее. Похоже, была абсолютно уверена, что нынешняя ситуация будет продолжаться бесконечно. 

Но это невозможно, ибо противоречит всем законам и природы, и социума. Да, решения можно затянуть, можно и надолго, но нельзя отменить факторы, требующие этих решений.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип