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Психолог: Новогодние обещания лучше отложить до весны

  • 30.12.2019, 11:22
Психолог: Новогодние обещания лучше отложить до весны

Весной природа просыпается, а значит и нашему организму становится легче.

Нам нужно отказаться от идеи, что 1 января — лучшее время для начинаний и принятия решений, считает Тим Боно, психолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, пишет журнал «Нож».

«Январь, вероятно, самый трудный месяц в году для изменений», — говорит Боно. Например, если вы захотели бегать по утрам, то вам могут мешать сугробы и метели, а на тренажерный зал после праздников нет денег. И это убивает мотивацию человека, ведь он не смог выполнить свое же обещание.

Лучше всего дождаться весны, когда времени и сил будет достаточно, чтобы начать двигаться к своим целям. И не нужно недооценивать силу солнечного света — зимой трудно что-либо делать из-за очень коротких дней, но весной природа просыпается, а значит и нашему организму становится легче.

«Солнечный свет активирует нейронные цепи, связанные с рядом психологических состояний. Оптимальное время для принятия решений — весна или лето, когда солнца очень много», — говорит Боно.

При этом психолог отмечает, что универсальной схемы не существует. Если вы всю жизнь начинали свои свершения в январе и все было прекрасно, то продолжайте в том же духе.


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