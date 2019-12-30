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В Казахстане назвали новую версию крушения самолета в Алматы

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  • 30.12.2019, 11:42
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В Казахстане назвали новую версию крушения самолета в Алматы
Фото: Владимир Третьяков / AP

В настоящее время рассматриваются три причины.

Одна из версий крушения самолета Bek Air в Алматы — ошибка в работе навигационных служб, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Об этом пишет Tengrinews.kz.

«В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб», — заявил министр.

Он добавил, что правоохранительные органы продолжают осмотр места происшествия и демонтаж упавшего самолета, чтобы впоследствии перенести его на территорию аэропорта для дальнейшего изучения.

Ранее следствие, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность, не упоминая навигационные службы. Скляр уточнял, что при взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при уже убранном шасси. МВД также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.

Пассажирский самолет Bek Air, выполнявший рейс Алматы — Нур-Султан, потерял высоту на взлете, пробил бетонное ограждение, а затем врезался в двухэтажный дом. На борту было 98 человек, из которых 12 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения.


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