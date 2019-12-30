Проблема №1 2 30.12.2019, 11:51

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Фото: Коммерсант

Тоже сказочная.

«Сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК», — сказал Путин на своей пресс-конференции, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Вот так. Закредитованность населения его не волнует, в вот в оборонке — да. Может потому, что оборонкой командует один из старинных путинских дружбанов, еще по ГДР, — Чемезов (на фото), а вот с доходов населения никакой его старинный друг не зарабатывает?

Вообще, кто-то может объяснить такой парадокс: по рассказам Путина на пресс-конференции Россия вложила 3 трлн руб. в обновление производственной базы оборонки. И на обновленной базе оборонка пришла к тому, что при портфеле кредитов около 2 трлн руб, треть (700 млрд) — проблемные, и вице-премьер Борисов требует их списания. Что за такую передовую промышленность мы создали, что она генерирует одни убытки?

И почему президент РФ не проявляет недовольства, головы ответственных не летят? Наоборот, он поручает в течение недели «развязать этот узел»...

И вот уже ответственные (Борисов) спешат заявить о том, что правительство вместе с ЦБ разработало рыночные механизмы для решения проблемы. Что это за рыночные механизмы? Их два: докапитализация предприятий оборонки и реструктуризация кредитов на льготных условиях. Что в них «рыночного», позвольте спросить? Все за счет госбюджета или госбанков…

А как бы было замечательно, если бы такую же прыть и настойчивость наши власти проявляли в решении задачи №1 — повышении доходов населения… Почему-то — нет.

Откуда взялась закредитованность оборонки?

Это постоянно воспроизводимая проблема. Ничего нового. Все это мы уже проходили. В 2011-14 годах оборонка набрала 1,2 трлн руб.кредитов — в основном у государственных Сбербанка и ВТБ. И начала стонать про закредитованность. В итоге эти кредиты были погашены бюджетом — 0,8 трлн руб. в 2016 и еще 0,2 трлн руб. в 2017.

И сейчас история повторяется с точностью до деталей. Только закредитованность чуть побольше…

Оборонка, которая живет на госзаказах и, все продает одному покупателю (государству) по каким-то заоблачным ценам, тем не менее все время на «подсосе» у бюджета. Львиная доля бюджетных расходов на экономику ежегодно идет на докапитализацию компаний оборонки. Но им все мало — они еще набирают кредитов, которые отдавать не собираются. А госбанки им дают, потому что, во-первых, это команды «сверху», а во-вторых, бюджет и центробанк позаботится о них и этих невозвратных кредитах, как это уже было.

А куда уходят деньги? Вопросом на вопрос — а куда ушли деньги на космодром «Восточный»? Разворовали… А ведь это знаковый проект, на контроле у президента. А оборонка — сфера, закрытая секретностью от любого публичного контроля. Тут воровать намного легче, знай только делись с проверяющими…

Фактически с помощью кредитов банков оборонный бюджет страны завышается минимум на ¼. И, несмотря на заявление Путина, что обновление производственной базы оборонки уже произошло, ни сам оборонный бюджет, ни его кредитная часть сокращаться не собираются. Они требуют денег от государства все больше и больше. И Путин им дает эти деньги — в ближайшие 3 года еще 5% бюджета будет засекречено, доля секретных статей в нем вырастет более, чем до 1/5.

И при существующей системе «эта музыка будет вечной». А на решение задачи №1 (помните? повышение доходов населения) — денег будет все время не хватать. Почему-то…