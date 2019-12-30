Вице-премьер Беларуси об «интеграции»: Пакет уже согласован, осталось три вопроса 19 30.12.2019, 11:59

3,736

Дмитрий Крутой

Чиновник анонсировал еще одни переговоры Лукашенко и Путина до Нового года.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» первый вице-премьер Дмитрий Крутой признался, что есть три проблемных вопроса между Беларусью и Россией, которые мешают «интеграции».

– На сегодняшний день это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной пакет уже согласован.

Надеемся, что до конца года будет какой-то контакт на уровне правителей наших стран. И они определят развязки по этим темам. Аргументация сторон понятна – нужно просто принятие политического решения, – отметил чиновник.

Также Крутой добавил, что новые правила роуминга между Беларусью и Россией уже точно начнут действовать в 2020 году.

– Регуляторы наконец-то договорились. С 1 сентября следующего года роуминг между нашими странами будет отменен. И тарифы будут очень близкими. Да, они не будут одинаковыми, но будут отличаться на символическую величину. Можно сказать, что роуминг уже умрет, – добавил первый вице-премьер.