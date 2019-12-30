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«Приедешь в Украину — будто в Голливуд попал»

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  • 30.12.2019, 12:08
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«Приедешь в Украину — будто в Голливуд попал»
Максим Теорентер

Освобожденный из плена украинец рассказал о том, что происходит в «Л/ДНР».

Освобожденный из плена боевиков «Л/ДНР» украинец Максим Теорентер рассказал, что на самом деле происходит на оккупированных территориях.

Об этом пишет liga.net.

Теорентер провел в плену четыре года.

«Каждый день там (на оккупированной территории — ред.) ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина — это как Голливуд! Вы не представляете… Приезжаешь сюда — будто в Голливуд попал», — говорит Теорентер.

По словам украинца, все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и за свою честь.


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