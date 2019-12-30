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Владимир Зеленский: Самое главное — люди дома

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  • 30.12.2019, 12:25
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Владимир Зеленский: Самое главное — люди дома
Владимир Зеленский

Президент Украины эмоционально прокомментировал обмен пленными.

В рамках обмена удерживаемыми между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" украинская сторона освободила из плена боевиков 81 гражданина. Шесть из них отказались возвращаться в Украину из-за того, что на оккупированной территории остаются их семьи, пишет издание lb.ua.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с прессой в аэропорту "Борисполь".

"81 людей освобождены, шесть из них остаются на оккупированнной территории, потому что там их семьи. 76 - прибыли в Украину", - сказал президент.

По его словам, в случае, если оставшиеся в ОРДЛО выразят желание вернуться на подконтрольную Украине территорию, украинские власти предоставят им помощь и поддержку.

Глава государства также подтвердил, что работа над обменом в формате "всех на всех" продолжается. В следующий этап обмена будут включены крымские политзаключенные.

"Это отдельный транш, которым мы занимаемся", - сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, самое главное, что люди, которые удерживались в плену боевиков, вернулись в Украину.

"Самое главное - люди дома. Как мы обещали - так и сделали. Они будут встречать Новый год дома, с семьей, детьми. Я счастлив", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 29 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми. По информации СБУ, на подконтрольную украинскому правительству территорию вернулось 12 военных и 64 гражданских.


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