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Ученый-сомнолог рассказала, как правильно провести ночь на Новый год

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  • 30.12.2019, 12:29
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Ученый-сомнолог рассказала, как правильно провести ночь на Новый год

Стоит ли спать?

Как в предновогоднюю ночь выстроить режим сна, чтобы встреть бой курантов не уставшим — а бодрым и энергичным? Стоит ли вздремнуть часок перед застольем — или лучше не ложиться до полуночи? На «Простой вопрос» tut.by отвечает врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталия Чечик.

— Конечно, в Новый год мы нарушаем все заповеди здорового сна, — признает доктор и перечисляет: — Не есть плотно за три часа перед отходом ко сну, отказаться от больших доз алкоголя, не перевозбуждаться эмоционально. В конце концов, ложиться спать вовремя. Но на то это и праздник.

Если к торжественному бою курантов хочется чувствовать себя максимально бодрым, по возможности Наталия Чечик советует подольше поспать в ночь с 30 на 31 декабря.

— Или вздремнуть в середине дня. Сомнологи рекомендуют придерживаться промежутка от 15 до 30 минут: этого хватает для восстановления организма. Но с учетом праздничной суеты, как правило, это нереально. Так что главная рекомендация: сначала хорошо отпраздновать Новый год, а потом уже отдохнуть.

Что касается отсыпания в выходные и праздники, то врач отмечает: в целом это не лучшая практика.

— Здесь кроется такой коварный момент как искусственно созданный джетлаг. Если в выходные мы ложимся и встаем позже обычного, то понедельник всегда будет «тяжелым днем»: организму приходится просыпаться не в «свое» время. Тем не менее 1 января лучше выспаться: из-за одной ночи режим не нарушится и биологические ритмы не собьются. Тем более что 2-е — тоже выходной.


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