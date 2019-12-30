Активистка из Витебска: Каждый может стать на Площади и сказать свое слово 30.12.2019, 12:38

Сейчас такое время, когда это будет услышано.

В Витебске активисты стали цепью на площади Победы с небольшими щитами, составив из отдельных букв слова «Независимость». Два человека подняли бело-красно-белые флаги. Еще несколько участников держали плакаты «Лукашенко торгует страной. Нет-интеграции!», «Лукашенко-врага страны - в отставку! Нет - интеграции», сообщает «Радыё Рацыя».

По мнению активистки Елены Янушковской, люди собрались здесь, чтобы выполнить свой гражданский долг: «Каждый человек, каждый белорус должен защищать свою страну. Мы можем потерять независимость. И каждый должен стать на площади и сказать свое «Нет!» Чтобы это услышал Путин и не лез в чужую страну. У него своя страна, а у нас - своя!».

Около живой цепи время от времени останавливались прохожие, некоторые на несколько минут становились в общий ряд, выражая свою солидарность. Часто сигналили машины, проезжавшие мимо. Слово «Независимость» было хорошо видно и на второй площади, где установлена городская новогодняя елка, вокруг которой в воскресенье было особенно много людей.