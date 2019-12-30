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Путин с дочерьми чуть не сгорели на пожаре

  • 30.12.2019, 12:52
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Путин с дочерьми чуть не сгорели на пожаре

Немецкий журналист рассказал подробности.

Президент России Владимир Путин чудом выжил во время пожара, который произошел на его даче под Ленинградом (современный Санкт-Петербург. – Ред.).

Подробности РИА Новости рассказал немецкий журналист и автор книги "Владимир Путин. "Немец" в Кремле" Александр Рар.

По его словам, происшествие случилось в 1996 году, когда Путин с друзьями отдыхали в сауне.

"Я лично спросил у него, правдива ли эта история, и он подтвердил. Путин был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь", – поделился журналист.

"Потом он вспомнил, что в доме в "дипломате" хранятся все сбережения, и он еще раз вбежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели, и только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана", – отметил Рар.


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