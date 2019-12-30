Оршанцы: Власти решили сделать «руины» и «пепел» из двора нового дома 1 30.12.2019, 12:59

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Жители нового дома протестуют против уплотнения.

Уже несколько лет белорусские власти «поднимают Оршу из руин и пепла». Однако проблем, как оказалось, меньше не становится. В редакцию сайта Сharter97.org обратились читатели из «многострадального города»:

«Заселились молодые семьи в жилой дом № 11 по улице Ивана Якубовского в 2018 году, полностью оплатив свои квартиры заказчику «Управлению капитального строительства Оршанского района». Внезапно случился гром среди ясного неба: прибытие тяжелой строительной техники, установка строительных бытовок и сооружений возле нашего дома, где начинается строительство дома № 2 по улице Ивана Якубовского. Проект обсуждения строительства на сайте Оршанского РИК размещен был в марте, и новый дом по проекту должен быть построен по горизонтальной линии в продолжении нашего, но не затрагивал парковку и детскую площадку. Но в нашей стране не может быть без подвоха.

По неизвестным причинам, без повторного общественного обсуждения, проект строительства дома № 2 передвинулся на нашу придомовую территорию, за которую, согласно проектно-сметной документации, каждый жилец нашего дома заплатил. По новому проекту границы новостройки полностью перекрывают нашу дворовую территорию. Дом будет стоять на растоянии 60см от нашего дома в шахматном порядке, прямо на нашей парковке и для этого сносят детскую площадку, дорожки и парковку, построенные год назад. То есть выходя из подъезда справа, заслоняя утреннее солнце, в десяти метрах увидим только десятиэтажную стену. Это не только уничтожает игровую площадку наших детей, но и несет реальную угрозу их безопасности при данном строительстве. Хотя с другой стороны дома места было предостаточно. А главное, в проекте выставленном на сайте горисполкома дом стоял в уровень с нашим, просто удлиняя его еще на 2 подъезда, без уничтожения парковки и детской площадки. Неужели в Орше настолько не хватает места для строительства, что нужно так уплотнять.

Уже несколько лет Оршанский район поднимают из «руин и пепла». Так, наверное, не смогли найти этих руин и решили сделать их из нового двора.

Написанная коллективная жалоба жильцами о начале строительных работ в нарушении обсуждаемого проекта на сайте Оршанского РИК осталась без ответа и без альтернативных предложений.

В связи с этим возникает много вопросов:

1) Почему проект дома не соответствует проекту выложенному для общественного обсуждения?

2) Где играть нашим детям? (дом построен для многодетных семей).

3) Как жить во время стройки людям первого подъезда, где забор поставили прямо в окна?

4) Зачем было затрачивать денежные средства дольщиков для благоустройства территории только для сдачи дома (ведь нужно было соблюсти нормы, включая минимальное количество парковочных мест, а сейчас эти нормы надо разделить на 2 дома), а уже через год тратить деньги следующих дольщиков на возведение парковки и детской площадки. Кто возместит эти расходы?

5) Если будет общая детская площадка и парковка с другой стороны нового дома, почему про это не написано в проектной декларации нового дома. Почему не предупреждаются новых дольщиков об этом. Кто будет разрешать возможные конфликты?

Одним словом, как всегда, для галочки выложить для всех красивую картинку, а в реальности потом втихаря все изменить под себя.

Жильцы дома № 11, 9 и частного сектора по ул Якубовского г. Орша».