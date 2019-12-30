«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению 2 30.12.2019, 13:12

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Это было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

«Газпром» и «Нафтогаз» должны были в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака, до 29 декабря подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу, но этого сделано не было. «В процессе [подписания]», — сказал РБК 30 декабря источник, близкий к одной из сторон переговоров.

Подписание мирового соглашения являлось условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года в соответствии с этим протоколом, который был утвержден 20 декабря в Минске.

Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила. О выполнении других условий соглашения (отзыв исков, снятие арестов с имущества «Газпрома» и требований Антимонопольного комитета Украины к российской компании на $7 млрд, а также заключение мировой по тяжбе «Газпрома» против Украины в суде Женевы) стороны не сообщали.

Москва и Киев сообщали о длившихся четыре дня подряд с четверга, 26 декабря, до воскресенья, 29 декабря, в Вене переговорах. Так, в субботу днем пресс-служба «Газпрома» сообщила, что «российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются». В воскресенье вечером (около 18:00 мск) представитель российской компании уточнил, что «все уполномоченные руководители со стороны «Газпрома» и украинских компаний («Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины». — РБК) и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом [по урегулированию споров и заключению нового контракта на транзит российского газа в Европу] от 20 декабря».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в свою очередь заявил поздно вечером 28 декабря, что Москва и Киев достигли определенного прогресса, но «согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет». Украина и Россия работают над текстами договоров несколько дней и «борьба идет за каждую запятую», отметил он.

Уже днем в воскресенье, 29 декабря, министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанные с транзитом газа с 1 января, приложив соответствующую фотографию. Он же уточнил, что сам «процесс подписания пока не завершен». Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон также написал в Facebook, что процесс «пошел», приложив ту же фотографию с Малюськой, подписывающим документы. Новых сообщений на их страницах в Facebook нет.

Представитель «Нафтогаза» отказалась от комментариев, в пресс-службе «Газпрома» пока не ответили на запрос РБК.