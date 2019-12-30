Какой будет погода на Новый год? 1 30.12.2019, 13:15

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Прогноз на ближайшие дни.

На 31 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Об оранжевом уровне опасности предупреждает Белгидромет, пишет «Салiдарнасць».

В ближайшие сутки, 31 декабря, во вторник, во многих районах Беларуси сохранится западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. В Минске и Минской области также ожидается сильный ветер, но чуть послабее — 15−18 м/c.

Ночью преимущественно по северной половине страны, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью —2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.

1 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами снег, слабая метель; днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+3°С.

2 января также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.

Оранжевый уровень опасности из-за ветра и гололеда объявлен и на 30 декабря.