закрыть
30 декабря 2019, понедельник, 14:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Какой будет погода на Новый год?

1
  • 30.12.2019, 13:15
  • 1,046
Какой будет погода на Новый год?

Прогноз на ближайшие дни.

На 31 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Об оранжевом уровне опасности предупреждает Белгидромет, пишет «Салiдарнасць».

В ближайшие сутки, 31 декабря, во вторник, во многих районах Беларуси сохранится западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. В Минске и Минской области также ожидается сильный ветер, но чуть послабее — 15−18 м/c.

Ночью преимущественно по северной половине страны, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью —2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.

1 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами снег, слабая метель; днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+3°С.

2 января также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.

Оранжевый уровень опасности из-за ветра и гололеда объявлен и на 30 декабря.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип