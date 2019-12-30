«Среди нас есть люди с золотыми мозгами, желающие приносить пользу обществу» 3 30.12.2019, 13:50

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Откровенный рассказ белоруса, перенесшего сложную операцию.

В редакцию Charter97.org накануне Нового года обратился с письмом один из читателей.

«Пишу вам немножко необычное письмо.

Я — инвалид после операции по удалению опухоли в головном мозгу с трепанацией черепа. У меня высшее гуманитарное образование (диплом с отличием), опыт социальной работы, знание ПК и иностранных языков (немецкий, польский, начал изучать английский).

Но из-за несовершенства и недоработанности законодательства в отношении инвалидов и черствости чиновников я уже несколько лет не могу найти работу или подработку в родной Беларуси. А мне, как и любому другому человеку, хочется быть востребованным обществом, приносить пользу людям и своей любимой фирме, где я буду работать, а не морально умирать в четырех стенах квартиры.

Также, исходя из своей жизненной ситуации, я решил кардинально поменять свою жизнь и решил учиться дальше и искать работу в сфере IT.

Мое напутствующее пожелание — да,наверное, не только мое — чтобы в IT-компаниях работали и инвалиды, специально обученные, в том числе и онлайн, внутри этих фирм, так как среди них есть немало людей с золотыми мозгами, которые принесут немало прибыли и пользы.

Просто эти люди с ограниченными возможностями здоровья иногда нуждаются в простом людском понимании — а не это ли является высшим пилотажем в социальной ответственности крупного бизнеса?

Это, прежде всего, и является одним из критериев оценки эффективности руководителей крупных компаний, так как они чаще понимают, что на месте этих обделенных судьбой инвалидов, не дай Бог, может оказаться любой из нас».

Контакты автора письма есть в редакции Charter97.org.

Все, кто желает помочь человеку накануне полных необычными событиями новогодних праздников, могут обратиться за информацией на charter97@gmail.com.