Украинская Нацгвардия записала кавер на рождественскую песню 1 30.12.2019, 14:10

Видеопоздравление гвардейцы записывали на улицах Киева.

Международный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записал кавер-версию на песню "Щедрик". Кавер-версия знаменитой новогодней композиции "Щедрик" опубликована на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ, пишет unian.net.

"Песенное поздравление с Новым 2020 годом от гвардейцев Международного центра (кавер-версия песни "Щедрик"). С наступающими праздниками Украина", - говорится в сообщении. Рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название Carol of the Bells (Колядка колоколов).