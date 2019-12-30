В Минске судят Некляева, Орлова и Садовского 1 30.12.2019, 14:14

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Уже давно не было, чтобы в один день проходило столько процессов над известными людьми.

В судах Минска 30 декабря судят участников мирных акций протеста против «углубления интеграции» с Россией. Всех их обвиняют в «участии в массовых мероприятиях», которые состоялись 7 и 8 декабря, сообщает «Радыё Свабода».

В Ленинском районе будут судить:

Андрея Кудика, против него составили 2 протокола;

Виктора Ковалькова (отец Викентий);

поэта и политика Владимира Некляева;

В Центральном районе будут судить:

представителя гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте Андрея Шаренду;

ученого Петра Садовского;

Алексея Сюдака.

Пётр Садоўскі ў судзе

В Заводском районе будут судить Валерия Рябцева.

Суд Ленинского района перенес рассмотрение дел писателя Владимира Орлова, Бориса Дубровского, Натальи Ладутько, Анны Шапутько, Бориса Аникеева, Дмитрия Козлова на 9 и 10 января. Причины переноса - отсутствие подсудимых или свидетелей.

Суддзя Іван Касцян разглядае справу супраць Пятра Садоўскага

В Центральном суде рассмотрение дела Петра Садовского перенесли на 9 января. Выяснилось, что на присоединенном к милицейскому протоколу фото совсем другой человек, заседание суда было прекращено.

Правозащитники, которые следят за делами против участников акций в поддержку независимости, высказывают мнение, что в Ленинском суде получен приказ затягивать эти процессы.

За что судят?

В декабре в Минске прошло несколько акций протеста против «интеграции». По их отдельных участников завели административные дела за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Всего за 26 и 27 декабря участников акции оштрафовали на 16 322 рубля. Отдельных участников акции оштрафовали, в том числе координаторов и активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Максима Винярского и Леонида Кулакова на 5-15 суток. Некоторые встретят Новый год «на сутках».