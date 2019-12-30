закрыть
30 декабря 2019, понедельник, 14:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Минске судят Некляева, Орлова и Садовского

1
  • 30.12.2019, 14:14
  • 1,120
В Минске судят Некляева, Орлова и Садовского

Уже давно не было, чтобы в один день проходило столько процессов над известными людьми.

В судах Минска 30 декабря судят участников мирных акций протеста против «углубления интеграции» с Россией. Всех их обвиняют в «участии в массовых мероприятиях», которые состоялись 7 и 8 декабря, сообщает «Радыё Свабода».

В Ленинском районе будут судить:

Андрея Кудика, против него составили 2 протокола;

Виктора Ковалькова (отец Викентий);

поэта и политика Владимира Некляева;

В Центральном районе будут судить:

представителя гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте Андрея Шаренду;

ученого Петра Садовского;

Алексея Сюдака.

Пётр Садоўскі ў судзе

В Заводском районе будут судить Валерия Рябцева.

Суд Ленинского района перенес рассмотрение дел писателя Владимира Орлова, Бориса Дубровского, Натальи Ладутько, Анны Шапутько, Бориса Аникеева, Дмитрия Козлова на 9 и 10 января. Причины переноса - отсутствие подсудимых или свидетелей.

Суддзя Іван Касцян разглядае справу супраць Пятра Садоўскага

В Центральном суде рассмотрение дела Петра Садовского перенесли на 9 января. Выяснилось, что на присоединенном к милицейскому протоколу фото совсем другой человек, заседание суда было прекращено.

Правозащитники, которые следят за делами против участников акций в поддержку независимости, высказывают мнение, что в Ленинском суде получен приказ затягивать эти процессы.

За что судят?

В декабре в Минске прошло несколько акций протеста против «интеграции». По их отдельных участников завели административные дела за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Всего за 26 и 27 декабря участников акции оштрафовали на 16 322 рубля. Отдельных участников акции оштрафовали, в том числе координаторов и активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Максима Винярского и Леонида Кулакова на 5-15 суток. Некоторые встретят Новый год «на сутках».


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип