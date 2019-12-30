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Ирина Геращенко: Украина выполнила все обязательства, Москва – ни одного

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  • 30.12.2019, 14:50
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Ирина Геращенко: Украина выполнила все обязательства, Москва – ни одного
Ирина Геращенко
Фото: ukrafoto.com

Повод для размышлений накануне Нового года.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко прокомментировала в Фейсбуке российско-украинские отношения:

— Вчера в счастливых эмоциях встречи наших почти незамеченным в СМИ прошло заявление представителя РФ в ТКГ Грызлова, что Киев взял на себя обязательство не преследовать отпущенных под личные обязательства беркутовцев и террористов...

Похоже, именно это и является ценой. Не только отпустить, но и похоронить дело, забыть, зачистить саму память о расстрелах и причастности Москвы к трагическим событиям в Украине.

Фраза власти "мы выполнили все обязательства" тем временем стала лозунгом новых взаимоотношений с Москвой.

Мы выполнили все обязательства и отвели войска. Мы выполнили все обязательства и отдали Цемаха. (Хотя моряков Москва должна была передать без всяких предпосылок, по решению морского арбитража). И тем самым технически вывели Москву из международных судов.

Мы выполнили все обязательства и отказались от исков к "Газпрому" на $12 млрд.

Мы выполнили все обязательства и выпустили на волю тех, о ком в Минских соглашениях ни слова и ни одного обязательства. Ни одного. И на саммите в Париже речь шла о тех, кто имеет хоть какое-то отношение к конфликту, а не о беркутне.

Между тем Москва не выполнила ни одного обязательства. Она не отпустила моряков, как была обязана, а поменяла их на Цемаха. Она не освободила "всех на всех" и даже "всех установленных" не освободила. Потому что дома нет Выговского, Штыбликова, Дудки, других политзаключенных Кремля, крымских татар. Нет солдата с Тернопольщины Ромы Онищука, которого прячут в оккупированном Луганске, нет нескольких сотен наших. Москва не выполнила договоренность "всех на всех". Где об этом заявление украинской власти? И где заявление лидеров мира? Его не будет, потому что Украина выполнила все условия.

И ключевое, Москва не выполнила главное условие Минских соглашений – полное прекращение огня и выведение своей техники, оружия и наемников с территории Украины. Или выполнила? Беркутня же уже в РФ? Будут теперь там лупашить оппозицию? Или террористы вернутся сюда с новыми терактами?

Большая просьба к власти: а вы могли бы в новогоднем обращении перечислить все ваши обязательства перед соседом, которого уже стесняетесь называть агрессором? Чтобы Украина была в курсе.

За наших освобожденных, кого знаю и понимаю, что это герои, – счастлива. Ваши семьи тоже абсолютно героические. Спасибо за пример мужества все эти годы.


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