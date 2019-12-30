Чем запомнился второй обмен Зеленского 4 30.12.2019, 15:14

2,763

Фото: Офис Президента Укрaины

Почему президент Украины отдал пять экс-беркутовцев и сколько человек отказалось от обмена.

Президенты Украины и России еще на встрече нормандской четверки договорились о масштабном обмене по формуле "всех подтвержденных" на "всех подтвержденных" до нового года. Однако с каждым последующим днем становилось понятно, что всех вытащить не получится. Более того Россия постоянно повышала ставки и выторговывала ценных для себя людей. Тем не менее обмен состоялся 29 декабря, и Украина смогла вернуть из плена 76 человек. Как прошел предновогодний обмен и чем он запомнится, - читайте в материале liga.net.

Первые сложности

По итогам парижского саммита лидеры стран нормандской четверки согласились с необходимостью провести обмен пленными между Украиной и подконтрольными РФ террористическими организациями. Однако на этапе верификации списков не обошлось без проблем.

19 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что трехсторонней контактной группе не удалось согласовать списки на обмен. Через пару дней его российский коллега Сергей Лавров сообщил, что обмен по формуле "всех установленных на всех установленных" может не состояться, поскольку не все участники обмена "процессуально очищены". Как станет понятно потом, речь шла, в частности о пяти экс-беркутовцах, обвиняемых в расстреле на Майдане 20 февраля 2014 года.

Тем не менее 23 декабря Украине удалось договориться об обмене до нового года. При этом верификация списков продолжилась вплоть до момента фактического обмена. Более того, после самого обмена цифры поменялись.

"ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧИСТКА"

Во исполнение достигнутых договоренностей украинские суды начали массово отпускать обвиняемых и подозреваемых в массовых убийствах на Майдане, терактах и пособничестве террористам.

В частности, по делу о беркутовцах генпрокурор Руслан Рябошапка внезапно полностью меняет группу прокуроров и приказал им ходатайствовать в суде об освобождении обвиняемых для обмена с ОРДЛО. "После смены меры пресечения судебное рассмотрение будет продолжено, а они (экс-беркутовцы - ред.) будут выполнять возложенные судом обязательства, в частности прибывать по первому вызову суда", - заявило ведомство Рябошапки. Суды отпускают организаторов терактов в Харькове и Одесской области, а также фермера, который приютил у себя украинских спецназовцев, а затем выдал их террористам.

День обмена

Около 11 утра 29 декабря начался первый этап обмена между Украиной и подконтрольной России "ЛНР". О начале обмена украинские СМИ узнали из сводок российских пропагандистов. Украинская сторона решила не аккредитовывать журналистов для освещения обмена непосредственно в пункте пропуска Майорск.

В целом большинство информации украинские СМИ узнавали из новостей ТАСС и телеграм-каналов террористов. У Зеленского отказывались сообщать любые подробности касаемо процесса обмена. Как объяснили журналистам в Офисе президента, такая тактика была выбрана специально "во избежание провокаций с той стороны". "Журналисты просили рассказать, а где конкретно едет машина с пленными. В целях безопасности мы этого не говорили. Уже когда тот же самолет с нашими был в воздухе, только тогда мы сообщили, что он вылетел из Чугуева", - добавил источник. По его мнению, ОПУ отработал обмен на отлично и со стороны офиса дезинформации в этот день не было.

По итогам первого этапа обмена Украина освободила 25 пленных. Их привезли на Майорск автобусом вместе с представительницей террористов. После переклички она спросила, хочет ли кто-то остаться в Луганске. На что наши пленные хором ответили "Нее". А один из наших добавил: "Ты что гонишь?".

Около 16:00 завершился второй этап обмена с подконтрольными РФ террористами из Донецка. И уже только по его итогам ОПУ дал цифру в 76 освобожденных из плена украинцев. Взамен Украина отдала 124 человека. Их фамилии у Владимира Зеленского так и не опубликовали. При этом 17 человек, включенных в списки, отказались переходить на сторону ОРДЛО. "Здесь (в Украине – ред.) семьи, здесь все. Там ничего нету", - заявил один из отказников.

Около 21:30 самолет с украинцами приземлился в аэропорту Борисполь. Сначала освобожденных из плена пошел встречать Зеленский с командой. Журналистов попросили не бежать к самолету и дождаться, пока все выйдут. Однако первыми планы охраны нарушили не медиа, а родственники освобожденных, которые со слезами на глазах побежали обнимать своих героев. "Все это немного сумбурно, но я очень рад", - сообщил с улыбкой на лице журналист Станислав Асеев, который провел в плену боевиков два с половиной года.

Итоги

Главный вопрос к президенту возле самолета с освобожденными был очевиден: почему он согласился отдать экс-беркутовцев. "Да, я возвращал живых. Это был мой выбор… Даже если бы у нас было 100 беркутовцев, а там - один разведчик, то я бы обменял их на разведчика", - заявил президент. Еще один вопрос президенту касался столь малого количества военных, которых удалось вытащить из лап Кремля в этот день – 12 человек. Зеленский объяснил, что есть еще много неподтвержденных украинцев в подвалах террористов, а также в РФ и Крыму. "Мы работаем над этим", - заверил Зеленский. Кроме того, если бы Украина не согласилась отдать беркутовцев, то и эти 12 военных могли бы не вернуться.

В то же время представитель Украины в Минске Валерия Лутковская уточнила, что только из ОРДЛО нужно забрать около 300 человек: 100 из них подтверждены, а 200 – "без документов". Поэтому Пристайко уже поспешил заявить, что Украина продолжит работать в нормандском формате ради окончательной формулы "всех на всех".