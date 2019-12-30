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Аккумуляторный завод под Брестом законсервируют?

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  • 30.12.2019, 15:25
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Аккумуляторный завод под Брестом законсервируют?
Фото: media-polesye.by

Максимальный срок консервации — три года.

Скандально известный аккумуляторный завод "АйПауэр" под Брестом готовят к консервации. Об этом правозащитник Роман Кисляк узнал в СЭЗ "Брест", так как завод является резидентом этой свободной экономической зоны.

По словам Кисляка, которые передает mediabrest.by, последние два дня с завода активно что-то вывозят. Заместитель руководителя администрации Александр Шукайло объяснил, что здание готовят к консервации, и из него вывозят сырье и полуфабрикаты.

Вскоре должен быть подготовлен проект консервации. Максимальный срок консервации — три года.

Дальнейшая судьба предприятия пока не известна. Застройщик должен вернуть в областной инвестиционный фонд средства, выделенные на предприятие, так как не мог запустить завод в запланированный срок. После этого может быть объявлено о банкротстве предприятия, его могут продать другому инвестору или попытаются ввести в эксплуатацию.

Бизнесмена Виктора Лемешевского, который занимался строительством завода, на днях выпустили из СИЗО КГБ под залог. Он обвиняется в даче взятки.

Брестчане почти два года боролись против строительства аккумуляторного завода, который существенно испортил бы экологическую ситуацию в регионе.


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