Крокодилы умеют бегать рысью и галопом 4 30.12.2019, 15:24

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Рептилии опровергли миф о своей неповоротливости.

Исследователи выяснили, что многие виды крокодилов, аллигаторов и кайманов могут развивать внушительную скорость, переходя с обычного бега на рысь и даже галоп, пишет «Популярная механика».

Несмотря на то, что крокодилы на суше выглядят ленивыми и весьма неуклюжими, на самом деле эти рептилии таят в себе множество сюрпризов. Исследователи доказали, что они не только быстро набирают скорость в случае необходимости, но также легко переходят на галоп, подобно скакунам.

Галоп — это разновидность бега, во время которого конечности животного двигаются попеременно, не сбавляя темп. Ранее исследователи полагали, что на это способен лишь один-единственный вид пресноводных австралийских крокодилов Crocodylus johnstoni, однако мы в который уже раз недооценили природу. Новое исследование доказало, что бегать и даже галлопировать могут представители самых разных видов крокодилов со всего света.

Установив видеокамеры по периметру зоопарка во Флориде, исследователи получили кадры того, как движутся представители 15 разных видов рептилий, от настоящих крокодилов до аллигаторов и кайманов. Однако переходить на галоп оказались способны лишь восемь из них.

«Мы были удивлены одним неожиданным обстоятельством: несмотря на то, что походка у крокодилов и аллигаторов отличается, они передвигаются почти с одинаковой скоростью — и при том очень быстро», рассказал Джон Хатчинсон, специалист по эволюционной биомеханике в Королевском ветеринарном колледже.

Вне зависимости от размера, представители почти каждого изученного вида могли развивать скорость до 18 км\ч во время бега рысью и даже галопом. Исследователи считают, что эта особенность досталась рептилиям от общего предка, в далеком прошлом обладавшего куда более длинными ногами. Впрочем, есть и альтернативная теория: некоторые полагают, что означенный предок мог развить эту способность в ходе эволюции, а не утратить ее.