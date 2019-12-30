закрыть
30 декабря 2019, понедельник, 16:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Путинская система оказалась нa грани своего распада

1
  • Эль Мюрид, «Главред»
  • 30.12.2019, 15:36
  • 1,921
Путинская система оказалась нa грани своего распада

Рваться начинает везде.

Главным итогом 2019 года в России, как мне представляется, является отсутствие любых итогов. Все тенденции, сформированные в прошлые годы, в 19 году продолжились. Основной тренд на деградацию обстановки и страны в целом сохраняется, сжирая истощившиеся ресурсы и перераспределяя их из развития в укрепление устойчивости системы.

Проблема такого развития событий известна и очевидна - даже на интуитивном уровне. От нее можно отмахиваться, ее можно не замечать, ее можно игнорировать. Проблеме от этого ни тепло, ни холодно. В системе с падающим внутренним ресурсом (а он всегда падает, если система не производит "прибавочный продукт") перераспределение ресурса - это всегда игра с отрицательной суммой. Рано или поздно либо ресурс закончится, либо начнет рваться штопаная по многу раз структура системы и в итоге ее сгнившая ткань просто станет расползаться на куски.

В этом смысле 19 год стал продолжением предыдущих лет без малейших попыток разрешения базовой проблемы. Мы входим в последний год второго десятилетия с теми же противоречиями, что и год назад, но на более низком уровне. Это, видимо, и называется "стабильностью".

В складывающихся обстоятельствах нас ожидают два возможных сценария развития событий (возможно, комбинация из этих сценариев). Инерционный - когда любой ценой будет обеспечиваться эта самая "стабильность", и сценарий проектной структурной реформы. Ее принято называть непонятным словом "трансферт". Непонятным просто потому, что не существует (и скорее всего, не будет существовать) именно проекта - то есть, некой суммы последовательных действий с четко отрефлексированной конечной целью, а значит - в понятие "трансферта" все вкладывают самые разные смыслы, которые скорее всего, полностью разойдутся с реальностью, когда (или если) она наступит.

Инерционный сценарий закончится, когда рваться начнет везде. Нарастание протестов по всей стране - это как раз и есть видимое воплощение инерционного сценария. Власть еще успевает заклеивать изолентой расползающиеся дырки, но когда полезет везде, не хватит ни изоленты, ни времени. Проектный сценарий практически мгновенно приведет нас к ситуации 1917 года, когда государственный переворот обрушил остатки стабильности и хаотизировал страну. Сегодня это произойдет ровно так же - управленческая несостоятельность касты воров настолько очевидна, что никаких сомнений в том, что они утратят управляемость обстановкой буквально сразу.

Фактически оба сценария сходятся в одной точке - точке утраты управляемости из центра, после чего будет решаться один-единственный вопрос - вопрос будущего огромной территории. Останется ли она единой (тогда борьба будет вестись за принципы организации управления на ней - централизованный, федеративный или конфедеративный), либо распад страны состоится, и тогда будет решаться вопрос взаимоотношений между частями бывшей единой территории, а также выстраивание принципиально новых отношений с окружающим пространством - к каким внешним силам и игрокам будут тяготеть части бывшей страны. Понятно, что параллельно начнется борьба идеологических проектов, но на первом этапе они все будут подчинены главной задаче - борьбе за власть.

Станет ли 20 год годом перехода к этой модели - трудно сказать. По всем признакам, времени остается очень немного. Власть, безусловно, понимает это (если не отсутствующим головным мозгом, то спинным на уровне рефлексов точно). Подготовка к проектному сценарию идет полным ходом, и уже начинают озвучиваться (пусть и осторожно, и с проговорками) сроки начала его запуска. И все они говорят о краткосрочной перспективе.

19 год, скорее всего, будет последним "спокойным" годом, так как возможностей для поддержания стабильности уже не осталось. Ресурс у системы еще есть, но структура, скрепляющая ее, на грани распада.

Эль Мюрид, «Главред»


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип