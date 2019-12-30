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Die Welt: В следующем году немцы также делают ставку на Меркель

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  • 30.12.2019, 15:50
Die Welt: В следующем году немцы также делают ставку на Меркель

Большинство немцев считают, что Берлин должна активнее участвовать в мировой политике.

"Граждане Германии считают, что канцлер ФРГ играет наиболее важную роль в решении проблем мировой политики - за ней вплотную следует Владимир Путин. Большинство немцев также выступает против усиления военной активности ФРГ", - сообщает издание Die Welt, (перевод - inopressa.ru).

"Как следует из опроса, проведенного для Welt am Sonntag институтом изучения общественного мнения Yougov, 55% немцев выступают против увеличения участия бундесвера в решении внешнеполитических вызовов, лишь 27% одобряют такую смену курса".

"Однако большинство немцев (55%) считают, ФРГ должна активнее участвовать в мировой политике без привлечения армии. (...) Согласно опросу Yougov, большинство немцев все еще видят в лице Ангелы Меркель политика, наиболее способного к решению глобальных внешнеполитических проблем в следующем году. Хотя канцлеру предстоит окончание политической карьеры, ее имя назвали 22% респондентов", - отмечает издание.

"Потенциальная преемница Меркель, министр обороны и глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила только 3% голосов. Меркель в опросе обошла российского президента Владимира Путина (20%), главу Франции Эммануэля Макрона (19%) и Дональда Трампа (16%). 29% респондентов считают, что ни один из политиков не способен решить глобальные проблемы", - передает Die Welt.


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