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Что означает выдача в РФ бойцов «черной роты» «Беркута»?

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  • 30.12.2019, 16:07
  • 1,788
Что означает выдача в РФ бойцов «черной роты» «Беркута»?
ЮРИЙ БУТУСОВ
ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН/GORDONUA.COM

Ответственность за массовые убийства на Майдане берет на себя Россия.

Выдачу Украиной экс-бойцов "Беркута" прокомментировал главный редактор сайта censor.net Юрий Бутусов.

1. За расстрел Небесной сотни и за бойню на Майдане не будет отвечать ни один исполнитель. Потому что эти бойцы - единственная ниточка к исполнителям, которая установлена и во многом доказана, найдено и идентифицировано их оружие, есть факты, которые позволяют уверенно говорить о причастности. Теперь это надолго будет предмет для манипуляций.

2. Ответственность за массовые убийства на Майдане берет на себя Россия. И медаль Минобороны РФ за присоединение Крыма с датой от 20 февраля давалась и за убийства украинцев на Майдане.

3. Но никого не накажут, потому что Россия способна брать заложников, и освобождать в Украине кого считает нужным.

4. "Беркута" не воевали против государства - они воевали против народа. Выдавать их в РФ согласно Минским соглашениям - странно.

5. Убийства на Майдане являются самым резонансным преступлением, потому что именно в результате трагедии и революции был свергнут режим Януковича. Это дело - о легитимности власти в Украине, о законности всего. Именно поэтому расследование всячески пытается дискредитировать российская пропаганда и СМИ.

6. Только благодаря справедливому суду можно раз и навсегда законно показать, что люди вели огонь на Майдане законно, а "Беркут" и ВВ закон нарушали. Это дело - о праве на восстание, о том, что по Конституции носитель власти - это народ. И приговор "Беркуту" означал бы, что страна сделала правильные выводы из прошедшей трагедии. Был бы создан важный прецедент наказания за исполнение преступных приказов.

7. Только в суде можно добиться признаний соучастников расстрелов. И установить факты.

8. Выдавать убийц из "Беркут" для Украины было бы логично после приговора суда. Иначе потом это дело будут использовать против Украины еще интенсивней.

9. Я уважаю позицию президента Владимира Зеленского - он готов сделать максимум, и хочет освободить даже больше, чем говорил Путин в Париже, готов обменять кого угодно, чтобы вытянуть еще больше наших из российских застенков. Но в случае "Беркута" важен контекст - это не касается войны между РФ и Украиной - это вопрос законности и справедливости в нашем государстве. Это то, в чем мы обязаны разобраться сами, сделать выводы, которые устоят в суде.


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