Ввели льготную растаможку, а насчет госпошлины «пошутили» 30.12.2019, 16:17

Чем запомнится автомобилистам 2019 год.

2019 год оказался богат на события для белорусских автомобилистов. Как водится, многие из них стали полной неожиданностью, пишет abw.by.

Регистрация транспорта по-новому

В начале года вступило в силу постановление Совета Министров РБ №747 от 18.10.2018 "О внесении изменений в постановление СМ РБ №1849 от 31.12.2002 "Положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств".

Для большинства автолюбителей, снимающих или ставящих на учет автомобили, это особо ничего не изменило, однако нюансов у нового документа предостаточно. Подробнее о них - в отдельном материале.

Госпошлину от ТО так и не "отвязали"!

Впрочем, многие ждали совсем других изменений, в частности по части уплаты госпошлины. Предполагалось, что уже 1 апреля ее "отвяжут" от процедуры прохождения государственного технического осмотра. Подготовленный проект указа об изменении порядка внесения и контроля платежей за допуск к участию в дорожном движении долгое время находился на подписании у главы государства, но так и не был подписан - вопрос снова "подвис" на неопределенное время.

140-й указ

Зато как гром среди ясного неба - указ Лукашенко от 10 апреля 2019 г. №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов". Он стал полной неожиданностью для всех, включая и тех, кому полагаются предусмотренные в нем льготы, а это инвалиды I или II группы, а также родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях.

С 13 апреля 2019 года они получили возможность ввозить в Беларусь автомобили с 50-процентной "скидкой на растаможку". Надо ли говорить, что 140-й указ вызвал очередную волну пригона подержанных иномарок из-за рубежа?

Ремонт путепроводов на МКАД

После истории с "просадкой" путепровода на МКАД в районе Лошицы в 2018 году все мосты и путепроводы кольцевой подверглись инспекции, после чего было принято решение о ремонте таких объектов на 3-м и 25-м километрах МКАД, причем с сохранением движения автомобильного и железнодорожного транспорта (последнее касается путепровода на 3-м километре).

Работы велись с января по октябрь в два этапа, с перерывом на время проведения II Европейских игр. При этом первый этап отметился значительными заторами на ремонтируемых участках, во время второго ситуация была полегче. Но все равно все автомобилисты радостно выдохнули, когда оба путепровода были окончательно открыты для движения.

Задумались о снижении скорости в городах до 50 км/ч

Осенью прозвучала новость о том, что привычные "городские" 60 км/ч могут быть пересмотрены. "В рамках подготовки изменений в Правила дорожного движения Республики Беларусь прорабатывается вопрос об установлении максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах не более 50 км/ч" - такой ответ на обращение дал заместитель начальника управления ГАИ МОБ МВД Республики Беларусь Андрей Чернявский. Дальнейшего развития история пока не получила, но дала немало пищи для размышлений.

Убрали камеры скорости

Еще одно неожиданное событие, которое многие также связывают с недавними заявлениями Лукашенко, - 19 декабря с белорусских дорог внезапно исчезли камеры фотофиксации нарушения скоростного режима!

Правда, речь идет лишь о мобильных спидкамах (их в стране 57 вдобавок к 540 стационарным), вскоре их использование продолжится, но места установки будут определяться по другим критериям. В частности, это места, где происходили ДТП, связанные со скоростью.

Цены на топливо: то падали, то росли

И конечно, новости про очередное воскресное изменение цен "на копейку" на бензин и дизтопливо в этом году появлялись едва ли не каждую вторую неделю. На самом деле ценники с начала года переписывались 28 раз - в 2018-м переписываний было 27.

Единственная приятная новость заключается в том, что эти изменения не были односторонними: иногда цены все же снижались. Впрочем, топливо дорожало куда чаще, чем дешевело, так что по итогам года имеем очередной рост. Достаточно напомнить, что в конце прошлого года бензин АИ-92 стоил 1,43 руб., АИ-95 - 1,53 руб., ДТ - 1,54 руб.

Чего ждать в 2020-м?

Уже с 1 января базовая величина увеличится с 25,5 до 27 руб., соответственно вырастут привязанные к ней платежи, выплаты и… штрафы. А еще в следующем году (конечно, на копейку) будут периодически меняться цены на топливо. Также ждем развязки эпопеи по отвязке госпошлины за участие в дорожном движении от ТО. И конечно же, интересно, сколько продержится 140-й указ...