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Италия предложила включить эспрессо в список ЮНЕСКО

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  • 30.12.2019, 16:49
Италия предложила включить эспрессо в список ЮНЕСКО

95% итальянцев поддерживает традицию пить кофе.

Правительство Италии предлагает включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО не только традиции приготовления, но и потребления эспрессо, пишет 34travel.me.

В Италии традицию пить кофе поддерживает 95 % жителей страны. Чашка эспрессо здесь обходится всего в € 1. Да и с каждым годом количество потребляемого кофе на одного жителя Италии становится все больше. Сейчас оно на отметке 5,9 килограмм в год.

Инициатором включения напитка в список культурного наследия ЮНЕСКО выступил консорциум по защите традиционного итальянского эспрессо. В него входят кофейни и бары Италии.

У итальянского эспрессо есть важная особенность — пенка, к которой выставляются четкие требования. Она должна быть однородной, с ореховым оттенком и держаться не меньше двух минут.

Но идею поддержали не все представители сферы. Часть бариста уверена, что ЮНЕСКО зафиксирует традицию, а культура питья кофе постоянно меняется.


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